Bitcoin Kurs Prognose: BTC pumpt auf 21.500 $ - das ist der Grund für die Kursexplosion!

Mit einem Zuwachs von rund 40 % beim Handelsvolumen nach Daten von CoinMarketCap kann der Bitcoin seine massive Erholungsbewegung im neuen Jahr fortsetzen. Insgesamt beläuft sich das Kursplus schon auf rund 25 %. Zugleich testete der Bitcoin heute bereits die 21.500 $, obgleich es kurzfristig dann auch geringe Gewinnmitnahmen gab. Kurzfristig bleibt die Bitcoin Kurs Prognose bullisch. Doch warum erholen sich Kryptowährungen trotz weiterhin omnipräsenter Probleme im digitalen Währungsmarkt aktuell?

Bitcoin Kurs erreicht Mehrmonatshoch: 21.500 $ in Reichweite

Der Bitcoin Kurs stieg in den vergangenen 24 Stunden um rund 1,5 %, sodass sich die Kursgewinne auf Wochensicht auf rund 24 % beliefen. In den letzten 24 Stunden wurde der Bitcoin zwischen 20.511 und 21.446 $ gehandelt, sodass beinahe die 21.500 $ erreicht werden konnten. Hier verläuft auch eine massive Widerstandszone, die es nun zu überwinden gilt. Nach Daten von CoinMarketCap erreichte das Handelsvolumen fast 35 Milliarden $, wobei die Marktkapitalisierung wieder deutlich über 400 Milliarden $ liegt.

Makroökonomische Zuversicht treibt Erholung an: FOMO wirkt wieder

Die aktuelle Rallye beim Bitcoin – immerhin 28 % in 2023 auf US-Dollar-Basis – scheint verschiedenen Faktoren geschuldet. Zum einen waren einfach unzählige negative News in den Bitcoin Kurs eingepreist. Zum anderen indizierten Makro-Indikatoren eine Bodenbildung auf Basis einer langfristigen Betrachtung der On-Chain-Daten.

Letztendlich korrelierten Kryptos zuletzt stark mit dem Aktienmarkt – beide befanden sich gleichermaßen in Abhängigkeit von Inflation und steigenden Zinsen. Da die Inflation in der US-amerikanischen Volkswirtschaft – immerhin der wichtigste Kapitalmarkt der Welt – aktuell nachlässt und somit Anleger auf eine weniger aggressive Straffungspolitik der Fed spekulieren, erholen sich risikobehaftete Assets.

Dazu kommt es zu einer gewissen FOMO. Anleger wähnen den besten Zeitpunkt für den Bitcoin Kauf bereits vorbei. Wer nicht bei Kursen von 15.000 $ zugeschlagen hat, möchte jetzt noch schnell sein Engagement ausbauen, bevor der Kurs weiter explodiert.

Verantwortlich dürfte zugleich ein Shortsqueeze sein, bei welchem Shortseller aufgrund steigender Kurse gezwungen sind, ihre Shorts zu liquidieren und Positionen glattzustellen. Die Begrenzung der Verluste der Leerverkäufer verstärkt aktuell das Aufwärtsmomentum in der Bitcoin Kurs Prognose.

Bullenfalle oder nachhaltige Erholung? Vorsicht ist weiterhin geboten

Das steigende Handelsvolumen und das zunehmend positivere Sentiment suggerieren auf den ersten Blick eine nachhaltige Rallye. Dazu kamen in den vergangenen Wochen mehrere Makro-Indikatoren, die eine erfolgreiche Bodenbildung indizierten, sodass auch aus diesem Blickwinkel das Abwärtspotenzial aktuell überschaubar scheint.

Dennoch bewegt sich der Bitcoin auf Tagesbasis im stark überkauften Zustand, zugleich scheint die jüngste Rallye vornehmlich von makroökonomischer Zuversicht getrieben, sodass diesbezügliche Enttäuschungen Gewinnmitnahmen auslösen könnten. Vorsicht bleibt weiterhin geboten, obgleich die Konsolidierung oberhalb der 20.000 $ für die zweite Monatshälfte weiteres Erholungspotenzial offenbart.

Jetzt Bitcoin kaufen ist dennoch keine schlechte Idee!

Ob Bullenfalle oder nachhaltige Erholung – langfristig könnte es bei einem Abschlag von rund 70 % zum All-Time-High weiterhin eine gute Möglichkeit sein, um günstiger als im letzten Jahr Bitcoin zu akkumulieren. Die langfristige Bitcoin-Adoption schreitet voran, auch hier konnte der Bärenmarkt die Gewinne aus dem Bullenmarkt zuvor nicht vernichten. Die langfristig zyklische Entwicklung der wertvollsten Kryptowährung macht ein Kauf im (noch andauernden) Bärenmarkt attraktiv, auch DCA-Strategien bleiben im Januar 2023 eine gute Wahl.

