Bitcoin Kurs Prognose: BTC explodiert, 20.000 $ in Reichweite – beginnt jetzt der nächste Bull-Run?

Der Bitcoin Kurs pumpt um rund 7,5 % in 24 Stunden. Die 20.000 $ scheinen wieder in Reichweite. In den letzten sieben Tagen konnte der Kurs um rund 12 % zulegen. Angetrieben von den positiven US-Inflationsdaten wächst die globale Krypto-Marktkapitalisierung um rund 5,3 %. Das Sentiment wird wieder deutlich bullischer. Krypto-Trader formulieren umgehend bullische Kursziele – so geht Michael van de Poppe davon aus, dass der Bitcoin Kurs bereits in den nächsten sechs Monaten rund 30-40.000 $ erreichen könnte – mithin ein Kurspotenzial von rund 100 %.

Sollte man jetzt Bitcoin kaufen oder laufen Bullen in eine Falle? Bitcoin Kurs Prognose:

Handelsvolumen explodiert: Bitcoin steigt um 7,5 % auf Monatshoch

Am heutigen Handelstag sehen wir eine starke Kursreaktion am digitalen Währungsmarkt auf makroökonomische Daten. Der Bitcoin pumpt um 7,5 %, auf Monatssicht beträgt das Kursplus mittlerweile 10 %. Mit einer Handelsspanne zwischen 17.520 und 18.860 $ erreicht der Bitcoin ein Monatshoch und generierte weitere Kaufsignale. Das Momentum wird zunehmend bullischer. Besonders positiv stellt sich auch das steigende Interesse dar, aus welchem ein massiver Zuwachs an Handelsvolumen resultiert. Nach Daten von Coingecko betrug das Trading-Volumen in den vergangenen 24 Stunden rund 47 Milliarden $ und konnte sich damit weit mehr als verdoppeln.

Im Tageschart wurde der Ausbruch über die Widerstandszone leicht unterhalb der 18.000 $ mit einem starken Kaufdruck bestätigt. Zugleich konnte man den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 100 Tage überwinden. Nun rückt der MA 200 in Reichweite, der aktuell bei rund 19.500 $ notiert.

Obgleich der RSI im Stundenchart bereits einen deutlich überkauften Zustand beim Bitcoin suggeriert, stellt sich die aktuelle Aufwärtsbewegung als relativ gesund dar. Von einem starken Volumen getragene Aufwärtsbewegungen werden von leichten Seitwärtskonsolidierungen abgelöst, bevor der nächste Pump folgt. Nun könnte der Bitcoin bis zum morgigen Freitag erneut seitlich laufen – im Anschluss scheint ein Angriff auf die psychologisch wichtige Grenze von 20.000 $ indiziert.

US-Inflation sinkt auf 6,5 %: Kryptowährungen explodieren

Heute wurden die jüngsten Inflationszahlen für den Monat Dezember veröffentlicht. Das US Bureau of Labor Statistics veröffentlichte die mit Spannung erwarteten Daten, die eine Teuerung von 6,5 % im Dezember 2022 auf Jahressicht offenbaren. Damit fällt die Inflationsrate in den USA weiter. Gemäß den Erwartungen der Analysten ist die Teuerung rückläufig. Anleger spekulieren nun auf eine weniger aggressive Straffungspolitik der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Die Korrektur beim US-Dollar dürfte sich durch die rückläufige Inflation ausweiten, dies kommt dem Kryptomarkt ebenfalls zugute.

Beginnt jetzt der nächste Bitcoin Bull-Run?

Für einen neuen Bitcoin Bull-Run ist es noch zu früh. Dennoch bessern sich die Vorzeichen, wenn wir uns die Performance von mittlerweile 14 % seit Jahresbeginn anschauen. Makroökonomische Daten und die Fed-Zinspolitik dürften weiterhin großen Einfluss auf die Kursentwicklung beim Bitcoin haben. Kurzfristig stimmt die Tendenz – ein Sprung über die 20.000 $ ist nun möglich.

