Bitcoin mit Paypal kaufen 2023! Anleitung für den Bitcoin Kauf mit Paypal in Deutschland

In den letzten Jahren hat sich der Handel mit Bitcoin Global zu einer der beliebtesten Möglichkeiten entwickelt, Geld zu investieren. Für viele Trader ist der Bitcoin Kauf mit Paypal eine bequeme Option, um auf eine schnelle und sichere Weise in Kryptowährungen zu investieren.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir auf, wie man in Deutschland Bitcoin mit PayPal auf eToro kaufen und einfach Geld in den Krypto-Markt investieren kann.

Bitcoin kaufen mit Paypal: So geht's

Schritt: Jetzt ein Konto bei eToro eröffnen und anmelden Schritt: Auf der Homepage auf Bitcoin klicken oder in der Suchleiste “Bitcoin” eingeben Schritt: Nun hat man die Wahl zwischen Trade und Order. Trade: Man kauft Bitcoins zum aktuellen Zeitpunkt und Preis. Order: Mit einer Order kann man ein Preisziel und die Anzahl der Coins festlegen, die man kaufen möchte. Sobald der Preis das angegebene Ziel erreicht hat, wird die Bestellung automatisch ausgeführt. Schritt: Sobald man sich entschieden hat, welchen Ordertyp man wählt, muss der gewünschte Einzahlungsbetrag eingegeben und bestätigt werden. Schritt: Man sollte beachten, dass zur Erfüllung des Auftrages ein vollständiges und geprüftes Profil benötigt wird. Dies bedeutet, dass die eigene Identität und Adresse verifiziert werden muss. Schritt: Am Ende als Einzahlungsmethode PayPal auswählen. Es gilt zu beachten, dass die Option, Bitcoin mit PayPal zu kaufen, je nach Land variieren kann und nicht überall zugänglich ist.

Wo kann man Bitcoin mit Paypal kaufen? Die 4 besten Krypto Broker im Vergleich 2023

eToro

eToro ist einer der populärsten und zuverlässigsten Anbieter von Krypto-Trading. Mit eToro können Nutzer Bitcoin und andere Kryptowährungen bzw. Altcoins mit PayPal kaufen.

Die eToro Plattform ist eine sichere und regulierte Plattform, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) und der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) lizenziert ist. Dank dieser Regulierung erhalten Investoren und Trader ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Schutz. Der Broker bietet ein einfaches und intuitives Interface, das sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Investoren eignet.

Wenn Sie nicht nur Bitcoin kaufen, sondern auch in andere Kryptowährungen und andere Vermögenswerte investieren möchten, ist eToro ebenfalls eine gute Wahl. eToro bietet ein breites Spektrum an vielversprechenden Kryptowährungen, Aktien, Indizes, Rohstoffen und ETFs, also ist für jeden etwas dabei! Mit eToro sind Sie in der Lage, ein einzigartiges Handelserlebnis mit benutzerdefinierten Portfolios und Copy-Trading Funktionen zu genießen.

Es gibt keine Zeit zu verlieren! Beginnen Sie gleich mit dem Handel und haben Sie Zugang zu einer der fortschrittlichsten Krypto Handelsplattformen auf dem gesamten Globus. Mit einer Reihe von Tools, die Ihnen dabei helfen, Ihren Handelsprozess zu vereinfachen und zu verbessern, können Sie das volle Potenzial von eToro aus nutzen.

Zahlungsmethoden PayPal, Visa, Mastercard, Überweisung, Sofort und weitere Physische Bitcoin Ja Bitcoin CFDs Ja Demokonto Ja Mindesteinzahlung 50 USD Gebühren 0,75%

Plus500

Plus500 ist eine führende Trading-Plattform für Kryptowährungen, Aktien, Devisen, ETFs und vieles mehr. Es wird eine intuitive, benutzerfreundliche Plattform für Anfänger und erfahrene Trader geboten. Plus500 ist seit 2008 auf dem Markt und besitzt eine Kapitalmarktdienstleistungslizenz der Monetary Authority of Singapore für den Handel mit Kapitalmarktprodukten.

Es bietet Investoren und Tradern eine sichere und zuverlässige Plattform zum Handel mit einer Vielzahl von Vermögenswerten. Plus500 ist eine sehr beliebte Trading-Plattform, da sie neben Kryptowährungen den Kauf und Verkauf von, Aktien, Devisen, ETFs, Rohstoffen und Indizes anbieten.

Mit Plus500 können Investoren und Trader Bitcoin mit PayPal, Kreditkarten oder Lastschriften kaufen. Es bietet auch ein kostenloses Demo-Konto an, mit dem man den Handel üben kann, ohne echtes Geld zu riskieren. Plus500 ist eine sehr beliebte Trading-Plattform, die Investoren und Tradern mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet. Es bietet auch die Möglichkeit, neue Kryptowährungen mit PayPal zu kaufen, was eine schnelle und sichere Möglichkeit ist, in Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu investieren.

Zahlungsmethoden PayPal, Visa, Mastercard, Überweisung, Sofort und weitere Physische Bitcoin Nein Bitcoin CFDs Ja Demokonto Ja Mindesteinzahlung 100 USD Gebühren Spread

Libertex

Libertex ist eine internationale Krypto-Plattform, welche eine einfache und sichere Möglichkeit bietet, mit Kryptowährungen zu handeln. Viele der beliebtesten Reddit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und Bitcoin Cash sind über Libertex handelbar. Der Broker bietet investitionsorientierten Anlegern die benötigte Transparenz und Sicherheit, um sich für den Handel mit Kryptowährungen zu entscheiden.

Libertex bietet Zugang zu einer umfassenden Auswahl an Handelsinstrumenten und Finanzprodukten, einschließlich CFDs auf Krypto-Währungen. Zu den weiteren handelbaren Anlageklassen gehören Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Edelmetalle. Mit Libertex ist die Registrierung und Einrichtung eines Kontos ein Kinderspiel und der Handel kann innerhalb weniger Minuten beginnen.

Die Einzahlung auf Libertex kann sowohl via PayPal als auch mit Kreditkarte, Sofortüberweisung,Skrill und vielen weiteren Zahlungsmethoden abgeschlossen werden. Libertex ist im Besitz der renommierten Forex Broker Marke Indication Investments Ltd., die von der Cyprus Securities and Exchange Commission reguliert wird.

Die Plattform wurde mit einem Live- und einem -Demokonto ausgestattet, sodass sich Investoren zunächst mit dem Handel vertraut machen können, bevor sie sich für das Livekonto entscheiden. Eine sichere und professionelle Handelsplattform, über die Anleger einfach und schnell Kryptowährungen handeln können.

Zahlungsmethoden PayPal, Visa, Mastercard, Überweisung, Sofort und weitere Physische Bitcoin Nein Bitcoin CFDs Ja Demokonto Ja Mindesteinzahlung 100€ Gebühren ab 0,00%

OKX

OKX ist ein Krypto Broker, der Investoren dabei unterstützt, verschiedene Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Der Broker bietet eine benutzerfreundliche Handelsplattform, auf der sich sowohl Einsteiger als auch erfahrene Investoren wohlfühlen.

Mit OKX können Ein- und Auszahlungen einfach und sicher über Paypal abgewickelt werden. Einfach Paypal als Zahlungsmethode auswählen und Kontoinformationen eingeben. Sobald die Zahlung bei OKX eingegangen ist, kann direkt mit dem Investieren angefangen werden. Die Plattform bietet eine große Auswahl an digitalen Assets, die den Anlegern die Möglichkeit gibt, in verschiedene Kryptowährungen zu investieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin.

Mit OKX können die Anleger auch in Krypto-CFDs, Cryptocurrencies und andere digitale Assets investieren. Der Broker unterstützt verschiedene Handelsstrategien, um sich den Marktbedingungen anzupassen. Dazu zählen das Day-Trading, das Swing-Trading und das Positionstrading.

OKX bietet seinen Nutzern auch eine umfassende Orderausführung und eine breite Palette an Ordertypen. Darüber hinaus wird eine automatisierte Handelslösung angeboten, die es den Anlegern ermöglicht, alle Trades auf einmal auszuführen.

Zusätzlich wird ein 24/7 Kundensupport stets zur Seite stehen, um sicherzustellen, dass Anleger jederzeit Unterstützung erhalten. Mit einer einfachen Benutzeroberfläche, schlanker Handelsplattform und sicherer Verschlüsselungstechnologie ist OKX ein idealer Broker für Investoren, die in Kryptowährungen investieren möchten.

Zahlungsmethoden PayPal, Visa, Mastercard, Überweisung, Sofort und weitere Physische Bitcoin Nein Bitcoin CFDs Ja Demokonto Ja Mindesteinzahlung 30€ Gebühren 0,1-0,08%

Wie funktioniert der Kauf von Bitcoin mit Paypal? Ist der Kauf einfach möglich?

Der Kauf von Bitcoin mit Paypal ist eine einfache Möglichkeit,in die Welt des Krypto Trading einzutauchen. Paypal ist eine der bekanntesten Zahlungsplattformen weltweit und ermöglicht es, schnell, einfach und sicher Zahlungen zu tätigen. Daher ist es eine bequeme Option, Bitcoin und andere Kryptowährungen mit Paypal zu kaufen.

Alles, was Sie tun müssen, ist ein Konto auf einer zuverlässigen Handelsplattform wie eToro zu eröffnen, Ihren Paypal Account zu verknüpfen und dann die gewünschte Kryptowährung zu kaufen. Der Kaufprozess ist einfach und sicher und kann in wenigen Minuten erledigt werden.

Ein weiterer Vorteil des Kaufs von Bitcoin mit Paypal ist, dass die Zahlungen sofort verarbeitet werden und Sie sofort Zugriff auf Ihr Geld haben, sprich Sie können Sekunden nach der bestätigten Zahlung mit dem Handeln anfangen. Auf eToro sind zudem auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Litecoin und Ripple zu handeln. Darüber hinaus sind die Gebühren auf eToro sehr niedrig, was den Kauf und Verkauf von Bitcoin mit Paypal noch attraktiver macht.

Werden alle Krypto Coins akzeptiert?

Auf eToro können Sie nicht nur Bitcoins, sondern auch eine Vielzahl anderer Kryptowährungen kaufen und handeln. Dazu gehören populäre Coins wie Ethereum, Litecoin, Dash und Ripple, aber auch etwas unbekanntere Währungen wie Zcash, NEO und EOS.

Mit eToro können Sie also nicht nur in Bitcoin investieren, sondern auch in eine breite Palette anderer Kryptowährungen. Insgesamt können Sie auf eToro über 90 verschiedene Assets handeln und zusätzlich auch noch Indizes oder Aktien. Einmal Geld via PayPal eingezahlt, können Sie jedes Asset handeln, das auf eToro gelistet ist.

Physische Bitcoins oder Bitcoins CFDs mit Paypal kaufen?

Physiche Bitcoins

Vorteile Nachteile Sie sind Eigentümer Physischer Coins

Erworbene Bitcoins können genutzt werden

Es wird aktiv am Netzwerk teilgenommen Es wird ein sicheres (Hardware) Wallet benötigt

Die Handelsmöglichkeiten sind beschränkt

Eigenverantwortliche Verwahrung der Wallet

Bitcoin CFDs

Vorteile Nachteile Einfache Anmeldung auf Handelsplattformen wie eToro

Der Leverage Handel ist möglich

Kein Wallet erforderlich

Profit aus Volatilität Spekulative Form des Investierens

Nutzung der Coins ausgeschlossen

Es werden keine echten Bitcoins besessen

Verlust aus Volatilität

Bitcoin kaufen & verkaufen mit Paypal bei eToro - Schritt-für-Schritt Anleitung

Konto eröffnen

Ein Konto bei eToro zu eröffnen ist ganz einfach. Besuchen Sie einfach die Webseite und klicken Sie auf „Konto eröffnen“. Geben Sie danach Ihre persönlichen Daten ein. Danach müssen Sie noch Nutzungsbedingungen zustimmen und einen Verifizierungscode eingeben. Wenn Sie alle Schritte abgeschlossen haben, erhalten Sie eine E-Mail von eToro mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu bestätigen.

Geld einzahlen mit Paypal

Um das Handelskonto mit Echtgeld aufzuladen, müssen Sie zunächst unten links auf den Button “Geld einzahlen” klicken. Dadurch wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie die gewünschte Zahlungsmethode – in diesem Fall also PayPal – auswählen können. Anschließend klicken Sie auf den Button „Einzahlung“ und werden dann zur Webseite von PayPal weitergeleitet, wo Sie die Zahlung bestätigen müssen.

Bitcoin mit Paypal kaufen

Geben Sie "Bitcoin" oder "BTC" in das Suchfeld ein, um schnell die gewünschten Anpassungen im Kaufformular vorzunehmen. Dies beinhaltet die Auswahl des gewünschten Betrags, den Sie für eine Bitcoin Transaktion mit PayPal ausgeben möchten, sowie die Einstellung von Stop Losses und Take Profits. Dann bestätigen und schon sind Sie Besitzer von Bitcoins, die mit PayPal gekauft wurden.

Bitcoin mit Paypal kaufen: Vor- und Nachteile

Eine bevorzugte Methode, um Bitcoin zu erwerben, ist die Zahlung über Paypal. Während Paypal eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit darstellt, können die potenziellen Vorteile, aber auch Risiken, die mit dem Kauf von Bitcoin mit Paypal einhergehen, nicht ignoriert werden. Wir haben die Vor- und Nachteile des Kaufs von Bitcoin mit Paypal zusammengefasst, damit Sie entscheiden können, ob dies die richtige Option für Sie ist.

Vorteile Nachteile Eingezahltes Guthaben ist sofort auf dem Handelskonto verfügbar

Die Einzahlung ist bequem

Sie genießen den PayPal Käuferschutz

Ihre Bankdaten werden nicht übermittelt

Benutzerfreundliche und bekannte Oberfläche Bitcoins können nicht direkt gekauft werden

Die anfälligkeit für Cyberattacken steigt

Gebühren beim Kauf und Verkauf von Bitcoin mit Paypal

Bitcoin über eToro mit Paypal zu kaufen ist eine gute Option, wenn Sie Kosten sparen möchten. Eine der beliebtesten Zahlungsmethoden ist Paypal, da viele Menschen es bereits im Alltag verwenden und sich bereits damit auskennen, Dinge via PayPal zu kaufen. Wenn Sie Bitcoin über eToro mit Paypal kaufen, fallen keine Einzahlungsgebühren an.

Darüber hinaus beträgt der Spread beim Kauf und Verkauf von Bitcoin lediglich 0,75%. Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihre Bitcoin über eToro zu veräußern, wird eine Auszahlungsgebühr in Höhe von 5 USD erhoben. Dadurch, dass es keine Einzahlungsgebühren gibt und der Spread relativ niedrig ist, ist der Kauf und Verkauf von Bitcoin über eToro für viele Trader und Investoren eine interessante Option.

Zudem hat eToro ein übersichtliches Benutzerinterface und einen schnellen Kundendienst, sodass man bei Problemen schnell und professionell Hilfe erhält.

Paypal Bitcoin Wallet – Wie verwahre ich die Bitcoin?

Wer echte Bitcoin besitzt, der muss diese sicher verwahren und vor einem Zugriff durch Hacker schützen. Dafür existieren sogenannte Wallets, die eine sichere Speicherung von Coins ermöglichen. Dabei gibt es drei verschiedene Arten von Wallets, die alle unterschiedliche Sicherheitsstufen bieten: Hardware- und Paperwallets, Desktop-Wallets und Online-Wallets.

Hardware- und Paperwallets bieten die höchste Sicherheit, da sie nicht mit dem Internet verbunden sind und dadurch auch nicht gehackt werden können. Sie sind zwar kostenintensiver, aber sie bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Desktop-Wallets sind zwar nicht so sicher wie Hardware- oder Paperwallets, aber sie sind weniger kostenintensiv. Außerdem können sie auf vielen verschiedenen Plattformen verwendet werden. Online-Wallets, die auf den meisten Börsen erhältlich sind, sind die bequemste Option.

Allerdings müssen die Benutzer ihre privaten Schlüssel und Passwörter gut schützen, da sie durch Hacking angreifbar sind. Wenn Sie eine sichere und bequeme Wallet suchen, sollten Sie alle drei Optionen sorgfältig untersuchen, bevor Sie sich für eine entscheiden. Bitcoin Wallet ist einfach zu verwenden, solange man die wichtigsten Grundlagen versteht.

Ist der Kauf von Bitcoin über Paypal sicher?

Wenn Sie nach einer sicheren Methode suchen, um Bitcoin zu kaufen, ist der Kauf über Paypal eine gute Option. Paypal ist eine vertrauenswürdige und zuverlässige Zahlungsmethode, mit der Online Transaktionen sicher und schnell abgewickelt werden können. Es ist wichtig, dass man bei der Auswahl eines Brokers, über den man Bitcoin kaufen möchte, sichergehen kann, dass er lizenziert ist.

Dies ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass man ein legitimes Produkt erhält und jederzeit Zugang zu seinem Geld hat. Ein Broker, der lizenziert ist, wird von der zuständigen Finanzbehörde überprüft und reguliert, was den Nutzern zusätzliche Sicherheit geben kann.

Einer der bekanntesten und besten lizenzierten Broker, der den Kauf von Bitcoin über Paypal ermöglicht, ist eToro, ein weltweit führender Anbieter von Social Trading- und Investment-Lösungen. Etoro bietet seinen Kunden eine sichere und komfortable Plattform, auf der sie Bitcoin kaufen, halten oder verkaufen können. Eine vertrauenswürdige Plattform, die dabei hilft, das Portfolio zu diversifizieren und das eingesetzte Kapital zu schützen.

🔖 Cryptonews.de Lesetipp: Bitcoin Prognose

Paypal Alternativen als Krypto Zahlungsmittel

Bitcoin Kaufen mit Kreditkarte

Ein weiterer großer Vorteil von eToro ist, dass sie viele verschiedene Zahlungsmethoden akzeptieren, die als alternative Zahlungsmittel zu Paypal fungieren. Dazu gehören Kredit- und Debitkarten wie Visa, Mastercard, UnionPay und Diners Club. Außerdem akzeptiert eToro Einzahlungen über Wire Transfers. Mit der Kreditkarte können Benutzer schnell Geld auf ihr eToro-Konto einzahlen, um es dann zum Kauf von Kryptowährungen zu verwenden.

Bitcoin kaufen mit Sofortüberweisung

Diese Zahlungsmethode ist sehr schnell und einfach durchzuführen und ermöglicht es, sofort nach Abschluss der Überweisung Krypto-Währungen zu kaufen. Es gibt nur wenige Schritte, die man befolgen muss, um die Zahlung abzuschließen. Zuerst muss man sich bei eToro anmelden und ein Konto eröffnen. Anschließend Sofortüberweisung als Zahlungsmethode auswählen und die Einzahlungsdetails bestätigen.

Nach wenigen Minuten wird dann ein Bestätigungscode zugesandt. Nachdem man den Code erhalten hat, kann damit Ihre Einzahlung bestätigt und Geld auf Ihr Konto bei eToro eingezahlt werden. Sie können dann direkt mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen.

Bitcoin mit PayPal per App kaufen

eToro ist ein beliebter Anbieter mit einer leicht zu bedienenden App für den mobilen Handel und Unterstützung für den Kauf von Bitcoin mit PayPal. Die Plattform bietet mehrere Funktionen, darunter den Zugang zu globalen Märkten, umfangreiche Chart-Tools, automatisierte CopyTrader-Funktionen und eine breite Palette an Kryptowährungen.

Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Neuling sind, eToro bietet ein benutzerfreundliches Interface, mit dem Sie sofort auf einfache Weise Bitcoin mit PayPal kaufen können. Da es in Deutschland derzeit noch keine direkten Möglichkeiten gibt, Bitcoin mit PayPal zu kaufen, ist eToro eine gute Alternative für Trader und Investoren, die eine einfache und bequeme Möglichkeit suchen, ihre ersten Bitcoin zu erwerben.

Bitcoin anonym und ohne Registrierung bei Paypal kaufen - Geht das?

Um Bitcoin mit PayPal zu kaufen, müssen sich angehende Investoren bei einem Online Anbieter registrieren. Regulierte Online-Broker sind zur Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Prüfprozesses KYC (Know your Customer) verpflichtet.

Dieser Prozess erfordert eine umfassende Prüfung aller Kundendaten, die von regulierten Finanzdienstleistern wie Online-Handelsplattformen durchgeführt werden müssen. Darüber hinaus ist PayPal ein regulierter Finanzdienstleister, der persönliche Daten seiner Nutzer für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erheben muss. Aus diesem Grund ist der Kauf von Bitcoin anonym und ohne Registrierung über PayPal nicht möglich.

Fazit: Bitcoins kaufen mit Paypal ist mittlerweile schwierig und aufwendig.

Bitcoin mit PayPal zu kaufen ist eine bequeme, schnelle und sichere Möglichkeit Kryptowährungen zu erwerben. Der Broker eToro ist eine der besten Plattformen, auf der man Bitcoin direkt mit einer PayPal Einzahlung kaufen kann. Neben PayPal ist eine weitere günstige und vor allem schnelle Methode der Einzahlung die Sofortüberweisung.

Der Handel mit Bitcoin bei eToro ist leicht verständlich und es werden kein unnötiges Fachvokabular und komplexe Begriffe aufgetischt. Wenn man unkompliziert und schnell Bitcoin mit PayPal kaufen und verkaufen möchte, ist eToro der richtige Ort dafür! Dank des professionellen Kundendienstes, der vielen Funktionen und dem mobilen Handelsangebot wird die Plattform immer beliebter. Eröffnen Sie noch heute ein Konto bei eToro und investieren Sie in Bitcoin mit PayPal. Viel Erfolg!

Bitcoin kaufen mit Paypal - FAQs

Wo kann ich Bitcoin mit PayPal kaufen?

eToro ist eine weltweit populäre Plattform, mit deren Hilfe man Bitcoin mit PayPal kaufen kann. Der Broker unterstützt zudem viele weitere verschiedene Zahlungsmethoden und es fallen niedrige Gebühren für deine Ein- und Auszahlungen an.

Wie hoch sind die Gebühren, um Bitcoin mit Paypal zu kaufen?

Der Preis für den Kauf von Bitcoin mit PayPal ist je nach Plattform variabel. Bei eToro beläuft sich der Preis auf 1%, wenn man Bitcoin mit PayPal kauft.

Kann ich Bitcoins per PayPal versenden?

PayPal verfügt leider nicht über eine eingebaute Bitcoin Wallet und es ist derzeit kein Plan bekannt, dass PayPal Bitcoin implementieren wird. Es ist also nicht möglich Bitcoins mit PayPal zu versenden.

Kann ich Bitcoin mit PayPal anonym kaufen?

Nein, denn regulierte Online-Broker sind zur Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Prüfprozesses KYC (Know your Customer) verpflichtet. Dieser Prozess erfordert eine umfassende Prüfung aller Kundendaten, die von regulierten Finanzdienstleistern wie Online-Handelsplattformen durchgeführt werden müssen.

Was muss ich tun, um Bitcoins zu kaufen?

Melden Sie sich einfach auf einer Handelsplattform wie eToro an, verifizieren Sie Ihr Konto und zahlen Sie Geld ein, um Ihren Handel zu beginnen. Einzahlungen können mit PayPal, Sofortüberweisung, Kreditkarte und vielen weiteren Zahlungsmethoden vorgenommen werden

Wann kann ich mit PayPal Bitcoins kaufen?

Alles, was Sie tun müssen, ist ein Konto auf einer zuverlässigen Handelsplattform wie eToro zu eröffnen, Ihren Paypal Account zu verknüpfen und dann die gewünschte Kryptowährung zu kaufen. Der Kaufprozess ist einfach und sicher und kann in wenigen Minuten erledigt werden.

Welche Wallet mit PayPal?

Eine sichere Lösung, die wir ganz klar empfehlen, ist die Verwendung einer sicheren Hardware-Wallet wie Ledger oder Trezor. Es gibt verschiedene Anbieter. Diese Wallets speichern Ihre Coins und nur Sie allein haben die Schlüssel zu den Coins.