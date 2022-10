Bislang 300% höher als Bitcoin und Ethereum - dieser Coin wird in diesem Herbst besser abschneiden

Während Bitcoin und viele andere digitale Vermögenswerte in den Keller gehen, erweisen sich einige Coins angesichts der aktuellen Marktvolatilität als äußerst widerstandsfähig.



Ein Coin, der mit einer erstaunlichen Rate steigt, selbst wenn der Rest des Marktes abstürzt, ist RBIS, der Token, der das ArbiSmart Finanzdienstleistungsökosystem antreibt. Allein in den letzten 3 Wochen ist er um 300% gestiegen, und er steigt weiter.



Was also hat RBIS vor dem Bärenmarkt bewahrt und warum prognostizieren Analysten einen massiven Sprung auf das 30-fache des aktuellen Wertes bis Ende 2022?

Beständige Gewinne in einem Abschwung

Der Hauptgrund für den steigenden RBIS-Kurs ist wahrscheinlich, dass das ArbiSmart-Ökosystem bärenresistente Dienstprogramme bietet, die es den Nutzern ermöglichen, in einem Abschwung oder in einem Aufschwung den gleichen, zuverlässigen Gewinn zu erzielen.



Zunächst einmal bietet ArbiSmart automatisierte Krypto-Arbitrage. Dabei handelt es sich um eine risikoarme Anlagestrategie, bei der aus vorübergehenden Preisunterschieden eines Krypto-Assets an verschiedenen Börsen Geld verdient wird. Diese Preisunterschiede treten in regelmäßigen Abständen auf, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt.

Das automatisierte System von ArbiSmart verfolgt Hunderte von Vermögenswerten an mehreren Börsen und sucht nach vorübergehenden Preisunterschieden.

Es kauft den Vermögenswert an der Börse mit dem niedrigsten Preis und verkauft ihn sofort an der Börse mit dem höchsten Preis. Die Nutzer zahlen lediglich Geld ein, den Rest erledigt der Algorithmus, der Gewinne von bis zu 147 % pro Jahr erzielt. Der genaue Gewinnprozentsatz richtet sich nach dem eingezahlten Betrag und kann vor der Investition berechnet werden.

ArbiSmart bietet eine weitere Möglichkeit für Krypto-Besitzer, auch während eines Crashs Gewinne zu erzielen. Im Juli dieses Jahres stellte ArbiSmart seine zinsbringende Wallet vor, die jährliche Raten von bis zu 147 % bietet, die in Bullen- und Bärenmärkten gleich bleiben, und die nirgendwo sonst zu finden sind.



Die Wallet unterstützt 25 verschiedene FIAT- und Kryptowährungen und bietet eine Vielzahl von Sparoptionen. Wallet-Inhaber können Gelder in kurzfristigen Sparplänen mit einer Laufzeit von nur einem Monat oder in langfristigen Plänen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren anlegen, wobei die Rendite umso höher ist, je länger die Gelder gebunden sind.



Der Zinssatz richtet sich nach dem Account Level des Wallet-Inhabers, der durch die Höhe der RBIS bestimmt wird, die er besitzt. Mehr RBIS bedeutet eine bessere Rendite auf Guthaben in jeder unterstützten Währung, von Bitcoin, Ether und Shiba Inu bis hin zu Euro, Pfund Sterling und USD.

Die besten Renditen werden auf RBIS-Guthaben erzielt, obwohl Nutzer ihre Erträge auch dann erhöhen können, wenn sie sich dafür entscheiden, ihre Währung nicht in das native Token umzuwandeln, indem sie einfach die täglichen Zinsen in RBIS erhalten.

Eine wachsende Palette von Dienstleistungen

Das ArbiSmart-Entwicklungsteam hat hart daran gearbeitet, das Ökosystem während des gesamten Bärenlaufs zu erweitern, und diese Bemühungen werden bis zum Ende des Jahres fortgesetzt.



Ende des 3. und im 4. Quartal wird ArbiSmart eine mobile Anwendung zum Verdienen, Kaufen, Speichern und Tauschen von Kryptowährungen einführen. Es wird auch ein dezentralisiertes Protokoll einführen, in dem Ertragsbauern in der Lage sein werden, Darlehen und Liquidität im Gegenzug für bis zu 190.000% APY sowie 0,3% der für jeden Handel erhobenen Gebühr bereitzustellen. Das Protokoll wird auch eine einzigartige Wendung bieten, mit Gamification-Funktionen, die es den Teilnehmern ermöglichen, Punkte zu sammeln und ihre jährlichen prozentualen Erträge zu erhöhen.



In diesem Winter wird ArbiSmart auch einen NFT-Marktplatz einführen und seine eigene einzigartige Kollektion digitaler Unikate auf den Markt bringen. Im Jahr 2023 folgt dann die Einführung einer professionellen Kryptowährungsbörse sowie ein Spiel-zu-Verdienst-Metaverse, in dem die Teilnehmer virtuelle Immobilien kaufen, entwickeln und verkaufen können.

Alle diese RBIS-Dienstleistungen werden miteinander verbunden sein, so dass ein RBIS-Besitzer, der zusätzliche Dienstprogramme nutzt, eine bessere Rendite erhält. Zum Beispiel wird ein ArbiSmart NFT als digitale Kunstinvestition dienen und gleichzeitig als Punkte-Booster, der höhere Punktzahlen für Ertragsbauern generiert und ihre jährlichen Erträge erhöht.



Bei der Nutzung des ArbiSmart-Ökosystems erzielen die Teilnehmer Gewinne aus verschiedenen RBIS-Dienstleistungen, wie z. B. Einsätze, Liquiditätsbereitstellung und Arbitragehandel. Sie können diese Gewinne massiv steigern, indem sie die Erträge für einen bestimmten Zeitraum in einem Sparplan für die Brieftasche festschreiben und so ohne zusätzlichen Aufwand eine zweite Einkommensquelle schaffen.

Ein stetiger Aufwärtstrend

Während der anhaltenden Baisse in diesem Jahr haben das Arbitrage-System und die Wallet einen sicheren Hafen geboten, was sie zu beliebten Investitionsoptionen für Kryptobesitzer macht. In der Zwischenzeit, wenn die Wallet an Dynamik gewinnt und mehr Menschen Sparpläne eröffnen, wird eine zunehmende Menge an RBIS eingesperrt werden, den Umlauf verlassen und das verfügbare Angebot begrenzen.



Da alle Dienstprogramme im ArbiSmart-Ökosystem die Verwendung von RBIS erfordern, wird die Nachfrage nach Token mit jedem neuen Dienst steigen. Das Angebot ist für immer begrenzt und auf 450 Millionen RBIS gedeckelt, so dass mit steigender Nachfrage das Angebot schrumpft, was den Preis in die Höhe treibt und enorme Kapitalgewinne generiert.

RBIS befindet sich auf einem stetigen Aufwärtstrend, selbst wenn andere Münzen abstürzen. Um von Ihrem Bitcoin zu profitieren, egal in welche Richtung sich der Markt als nächstes bewegt, eröffnen Sie jetzt eine Wallet!