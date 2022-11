Binance Coin Preisvorhersage - Kann BNB Coin die größte Kryptowährung werden?

Die Kryptomärkte befanden sich in den letzten 24 Stunden im freien Fall, nachdem bekannt wurde, dass FTX möglicherweise unter Liquiditätsproblemen leidet.

Was in einer möglichen Übernahme von FTX Exchange durch Binance gipfelte, scheint die Marktteilnehmer immer noch zu verängstigen, da der Deal noch nicht in Stein gemeißelt ist.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird BNB bei 300 $ gehandelt, ein Rückgang von 7 % im Laufe des letzten Tages. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich die Münze viel besser entwickelt als die meisten anderen Münzen auf dem Markt, die innerhalb von 24 Stunden um zweistellige Prozentpunkte gefallen sind. Kann BNB die größte Münze werden? Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren.

BNB-Kursvorhersage

Die technischen Daten von BNB halten sich bisher relativ gut im Vergleich zum Rest des Marktes. BNB wird zu 300 $ gehandelt, ein Rückgang von 7 % im Tagesverlauf bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von über 6,5 Mrd. $.

Diese Zahl ist höher als üblich, aber in Anbetracht der jüngsten Ereignisse nicht überraschend. Mit dem Potenzial für Binance, einen seiner engsten Konkurrenten zu übernehmen, scheinen die Marktteilnehmer über die Zukunftsaussichten der BNB-Münze begeistert zu sein.

Als zum ersten Mal bekannt wurde, dass Binance die Übernahme von FTX prüft, stieg der BNB-Kurs beträchtlich auf knapp unter 400 US-Dollar an. Allerdings begann der Preis dann im Einklang mit den breiteren Kryptomärkten zu sinken, als es offensichtlich wurde, dass ein Geschäft noch nicht in Stein gemeißelt war.

BNB wird jetzt knapp über seinem gleitenden 36-, 50- und 200-Tage-Durchschnitt (gelb, orange und grün) gehandelt, die bisher eine solide Unterstützung boten. BNB konsolidiert sich derzeit auf einem Niveau, das sich in der Vergangenheit gut gehalten und zu deutlichen Kurserholungen geführt hat.

Wenn weitere positive Nachrichten über das FTX-Drama bekannt werden, hat BNB eine reelle Chance, seinen stetigen Anstieg von den Juni-Tiefs fortzusetzen.

Der Relative-Stärke-Index (blau) befindet sich derzeit im neutralen Bereich, was ebenfalls auf eine abwartende Haltung des Marktes hindeutet.

Bei der 250 $-Marke, einer runden, psychologischen Marke, wartet wahrscheinlich eine beträchtliche Menge an Liquidität auf BNB.

Möglicherweise muss die BNB diese Niveaus wieder erreichen, bevor sie ihren Anstieg zu neuen Höchstständen fortsetzen kann. Wenn die Börse in der Lage ist, ihre Karten richtig auszuspielen, hat sie eine echte Chance, irgendwann in der Zukunft die Top-Kryptomünze der Welt zu werden.

