Binance-CEO CZ unterstützt weiterhin Elon Musk bei der Übernahme von Twitter

Changpeng Zhao. Source: A video screenshot, Youtube/Entrepreneur ME

Changpeng Zhao (CZ), CEO der weltgrößten Kryptobörse, hat gesagt, dass er Elon Musk bei seiner geplanten 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Twitter unterstützen könnte, da die USA Berichten zufolge eine Sicherheitsüberprüfung des Deals erwägen.

Auf die Frage, ob er sein finanzielles Engagement für Musk beibehalten wird, sagte CZ: "Ich denke schon", während er am Dienstag in Riad, Saudi-Arabien, während der Konferenz der Future Investment Initiative des Königreichs sprach.

Wie berichtet, hatte Binance zunächst angekündigt, dass die Kryptobörse 500 Millionen Dollar für Musks Twitter-Deal bereitstellen wird. In der offiziellen Ankündigung sagte CZ, dass die Krypto-Plattform "begeistert ist, Elon bei der Verwirklichung seiner neuen Vision für Twitter zu helfen".

"Wir hoffen, eine Rolle dabei spielen zu können, soziale Medien und web3 zusammenzubringen und die Nutzung und Annahme von Krypto- und Blockchain-Technologie zu erweitern", sagte Changpeng Zhao von Binance und deutete damit an, dass Binance eine Rolle bei der potenziellen Transaktion spielen könnte.

Anfang dieses Monats entschied ein Richter in Delaware, dass Musk und Twitter bis zum 28. Oktober Zeit haben, das Geschäft abzuschließen. Die Entscheidung erging, nachdem Musk Twitter mitgeteilt hatte, dass er das Geschäft zum ursprünglich vereinbarten Preis abschließen wolle, während sich beide Seiten mitten in einem umstrittenen Rechtsstreit befanden, der am 17. Oktober vor Gericht beginnen sollte.

Musk teilte seine Absicht, Twitter für 54,20 Dollar pro Aktie zu übernehmen, erstmals Mitte April mit. Nachdem der Twitter-Vorstand dem Deal zugestimmt hatte, versuchte der Milliardär, das Geschäft abzubrechen, da er Bedenken wegen der Verbreitung von Bots auf der Plattform hegte.

Zur Finanzierung des Deals hat Musk eine Mischung aus Fremd- und Eigenkapital eingesetzt. Der Milliardär hat auch Tesla-Aktien im Wert von Milliarden verkauft, um das Geschäft zu finanzieren.

Biden-Administration könnte dem Deal unterliegen

Bloomberg berichtete letzte Woche, dass die Biden-Administration angesichts der nahenden Deadline für den Deal überlegt, ob sie einige von Musks Unternehmungen einer nationalen Sicherheitsprüfung unterziehen soll, darunter auch die geplante Twitter-Übernahme.

Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen hieß es in dem Bloomberg-Bericht, dass US-Beamte sich besorgt über Musks jüngste Drohung geäußert haben, die Lieferung des Starlink-Satellitendienstes an die Ukraine einzustellen, sowie über seine ihrer Ansicht nach zunehmend russlandfreundliche Haltung nach einer Reihe von Tweets, in denen Friedensvorschläge zugunsten von Präsident Wladimir Putin skizziert wurden".

Der Bericht behauptete auch, Washington sei besorgt über Musks Pläne, die Social-Media-Plattform mit einer Gruppe "ausländischer Investoren" zu kaufen, zu denen Prinz Alwaleed bin Talal aus Saudi-Arabien, Binance und der Staatsfonds von Katar gehören könnten.