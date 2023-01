Binance als Gegenpartei zu Anatoly Legkodymovs mutmaßlichem Geldwäschesystem Bitzlato identifiziert

Source: iStock/kali9

Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptobörse der Welt, wurde als Gegenpartei der wenig bekannten Börse Bitzlato identifiziert, die nun in den USA wegen Geldwäsche angeklagt ist.

Die Kontroverse um Bitzlato betrifft nun auch Binance, nachdem das US-Finanzministerium in einer Verfügung schrieb, dass Binance zwischen Mai 2018 und September 2022 Bitzlatos wichtigster Empfänger von Bitcoin (BTC) war.

Auf den Plätzen zwei und drei der empfangenden Gegenparteien folgen der russische Dark-Web-Markt Hydra und TheFiniko, eine in Russland ansässige Website, die beschuldigt wird, ein Schneeballsystem zu betreiben.

Als die wichtigsten Sender wurden Hydra, die Peer-to-Peer-Handelsplattform LocalBitcoins und TheFiniko genannt.

In der Anordnung wird behauptet, dass etwa zwei Drittel der wichtigsten empfangenden und sendenden Gegenparteien von Bitzlato mit Darknet-Märkten oder Betrügereien in Verbindung stehen". Außerdem heißt es, dass die in Hongkong registrierte Börse "signifikante Verbindungen zu und Verbindungen mit Russland" hat und dass sie zur Geldwäsche durch "russische illegale Finanzen" genutzt wurde.

Binance unterstützte die Untersuchung

Zu der Nachricht, dass Binance einer der Hauptempfänger von Geldern von Bitzlato war, sagte ein Binance-Sprecher gegenüber Bloomberg, dass die Börse in diesem Fall vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden kooperierte.

Binance "leistete den internationalen Strafverfolgungsbehörden erhebliche Unterstützung bei dieser Untersuchung. Dies ist ein Beispiel für das Engagement von Binance, mit den Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten", sagte der Sprecher.

Der Gründer von Bitzlato, der russische Staatsbürger Anatoly Legkodymov, wurde am Dienstag dieser Woche in Miami unter dem Vorwurf der Geldwäsche im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel und Drogenhandel verhaftet. Über Bitzlato sollen rund 700 Millionen Dollar an illegalen Erlösen gewaschen worden sein.

Nachricht in der Krypto-Community belächelt

Die Ankündigung der US-Regierung, Anklage gegen Bitzlato zu erheben, wurde in der Krypto-Community, in der nur wenige Menschen von der Börse gehört haben, weitgehend mit Spott bedacht.

"LOL Ich verbringe täglich mehr als 8 Stunden damit, diese wunderbare Branche zu verfolgen, und ich habe buchstäblich noch nie von Bitzlato gehört", schrieb der beliebte Bitcoin-Befürworter Dylan LeClair auf Twitter, als die Nachricht am Mittwoch bekannt wurde.

Andere stimmten dem zu, so nannte beispielsweise der bekannte Krypto-Investor Mike Alfred die Nachricht "ziemlich lahm".

Stuart Alderoty, ein General Counsel von Ripple, gab auf Twitter zu, dass er noch nie von Bitzlato gehört habe, sagte aber, dass das Justizministerium in letzter Zeit deutlich gemacht habe, dass es Krypto-Verbrechen verfolgen werde.

"Das ist eine gute Politik", sagte er.