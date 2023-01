Bankman-Fried macht Binance weiterhin für den Zusammenbruch seines Krypto-Imperiums verantwortlich

Image Source: FTX

Der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried hat einen ausführlichen Substack-Artikel veröffentlicht, in dem er über den Zusammenbruch seines Krypto-Imperiums spricht und einmal mehr die Schuld auf die konkurrierende Krypto-Börse Binance schiebt.

Am Donnerstag veröffentlichte Bankman-Fried einen Substack-Artikel mit dem Titel "FTX Pre-Mortem Overview", in dem er ausführlich über seine Gruppe von Krypto-Unternehmen und deren Scheitern sprach. Unter anderem behauptete der in Ungnade gefallene Krypto-Boss weiterhin, dass Binance eine große Rolle beim Zusammenbruch seiner Unternehmen gespielt hat.

"Im November 2022 führte ein extremer, schneller und gezielter Crash, der vom CEO von Binance ausgelöst wurde, zur Insolvenz von Alameda", sagte SBF und fügte hinzu, dass die Ansteckung von Alameda dann auf FTX und andere Unternehmen übergegriffen habe.

SBF behauptete auch, dass der CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), eine "extrem effektive monatelange PR-Kampagne gegen FTX" geführt habe, die zu den schicksalhaften Tagen im November führte, die in der Insolvenz der Börse gipfelten.

Die Behauptungen von SBF kommen trotz der Tatsache, dass das neue FTX-Management ihn beschuldigt hat, mit Kundengeldern falsch umgegangen zu sein. Am Mittwoch sagte FTX-Anwalt Andrew G. Dietderich vor einem Bundesgericht in Wilmington, Delaware, dass Alameda viel Geld für Hotels und Partys ausgegeben habe.

"Es [Alameda] kaufte Flugzeuge, Häuser, gab Partys, machte politische Spenden. Es gewährte seinen Gründern persönliche Darlehen. Es sponserte die FTX Arena in Miami, ein Formel-1-Team, die League of Legends, Coachella und viele andere Unternehmen, Veranstaltungen und Persönlichkeiten."

John Ray III, der neue CEO von FTX, beschuldigte SBF und andere FTX-Führungskräfte der Inkompetenz, Unerfahrenheit und willkürlichen Buchführung. Er sagte Mitte Dezember, dass FTX wegen der "Konzentration der Kontrolle in den Händen einer sehr kleinen Gruppe von sehr unerfahrenen und unbedarften Personen" zusammengebrochen sei.

SBF behauptete auch, dass seine Krypto-Börse sowie die Handelsfirma Alameda Research im Jahr 2021 sehr profitabel waren, aber die Dinge begannen im letzten Jahr nach einer Reihe von Ereignissen, die mit dem Zusammenbruch von Terra und 3AC begannen und dazu beitrugen, die Vermögenswerte fast aller wichtigen Token zu senken, zu sinken.

"FTX International und Alameda waren beide im Jahr 2021 legitime und unabhängig voneinander profitable Unternehmen, die jeweils Milliarden verdienten", sagte er und fügte hinzu, dass Alameda dann im Jahr 2022 "etwa 80 Prozent" des Wertes seiner Vermögenswerte verlor.

Wie berichtet, wurde Bankman-Fried im Dezember letzten Jahres auf den Bahamas verhaftet, nachdem die US-Staatsanwaltschaft formell Anklage gegen ihn erhoben hatte. Er wurde schließlich an die USA ausgeliefert, wo er nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar vor einem New Yorker Gericht aus der Haft entlassen wurde.

Die neue FTX-Geschäftsführung hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie über 5 Mrd. USD an Barmitteln und liquiden Mitteln zurückerhalten hat, die zur Rückzahlung an die Gläubiger verwendet werden können. In diesem Zusammenhang erklärte das SBF, FTX International verfüge über "viele Milliarden Dollar an Vermögenswerten", betonte aber gleichzeitig, dass "FTX US voll zahlungsfähig ist und es immer war".

Der Beitrag geht nicht auf die gegen SBF erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe oder die Schuldeingeständnisse ehemaliger FTX- und Alameda-Führungskräfte ein, insbesondere des FTX-Mitbegründers Gary Wang und der ehemaligen CEO von Alameda Research, Caroline Ellison.