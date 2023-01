Axie Infinity Preis rutscht, aber Play-to-Earn Meme Coin Tamadoge pumpt 20% nach Super Doge Game Launch News

Tamadoge ist heute mit einem Plus von 19 % bei 0,0176 $ die am besten performende Meme-Coin, nachdem angekündigt wurde, dass das erste Spiel - Super Doge - diese Woche auf den Markt kommt.

Tamadoge hat derzeit fünf Spiele in der Beta-Testphase in seiner Games Arcade, was es etwas anders als die Meme Coins, denen eine Nutzbarkeit fehlt.

Der Play-to-Earn-Gigant Axie Infinity ist in den letzten 7 Tagen um 33% gestiegen - hilft er TAMA?

Das Interesse am Coin wird vielleicht durch die Performance des herausragenden Play-to-Earn-Coin Axie Infinity neu entfacht, was dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit von Anlegern und Tradern auf Coins im P2E-Spielesektor zu lenken.

AXS ist in den letzten sieben Tagen um 33 % gestiegen, liegt aber heute mit $11,90 um 7 % im Minus.

Axie ist die ursprüngliche P2E-Erfolgsgeschichte, aber nach dem 650-Millionen-Dollar-Hack der Ronin-Bridge brach der Preis ein und viele Nutzer flohen aus dem Spiel.

Es gibt Anzeichen dafür, dass sich dies mit einem überarbeiteten Spiel ändert, das einige der Fehler des Originals behoben hat, das den Schwerpunkt auf das Anlocken von spekulativem heißem Geld zu legen schien.

Das ursprüngliche Axie-Spiel zwang die Nutzer auch zu einem sich wiederholenden und langweiligen Spiel, um Belohnungen in Form der Spielwährung Smooth Love Potions (SLP) zu erhalten.

Kurzfristig gesehen führte die Freigabe von 1,8 % des AXS-Angebots zu einem Preisanstieg, da eine Gegenankündigung erwartet wurde, um eine Abwärtsreaktion der Marktteilnehmer zu verhindern.

AXS konnte diese Gewinne größtenteils halten und erreichte auf Sicht von 7 Tagen einen Höchststand von 13,68 $, ist seitdem aber wieder gesunken.

Die Wiederbelebung von Meme-Coins und die Nutzung von Spielhallen heben Tamadoge von der Masse ab

Tamadoge is ranked eighth by market cap in the Coinmarketcap meme coin category

Zu diesem Zeitpunkt sieht Tamadoge wie eine viel bessere Wette für marktübertreffende Renditen auf kurze Sicht aus.

Um auf den Sektor der Meme-Coins zurückzukommen: Alle wichtigen Coins haben in den letzten 7 Tagen an Wert gewonnen, und das hat dazu geführt, dass alle Boote bis zu einem gewissen Grad gehoben wurden.

Neben Tamadoge gehören zu den Top-Performern in den letzten sieben Tagen Shiba Inu mit einem Plus von 12 % auf 0,00001195 $, Baby Doge Coin mit einem Plus von 13 %, FLOKI mit einem Plus von 22 % auf 0,00001181 $ und der Vorreiter des Sektors und der Coin mit der größten Marktkapitalisierung, Dogecoin, mit einem Anstieg von 5 % auf 0,08842 $.

Tamadoge ist mit Abstand der Top-Gewinner der letzten 24 Stunden.

Letztendlich wird ein Coin durch die Stärke seines Produkts steigen oder fallen, und auf dieser Basis hat Tamadoge eine Menge zu bieten. Sein erstes Spiel - Super Doge - kommt diese Woche aus der Beta-Phase, laut einem Beitrag auf dem offiziellen Telegram-Kanal und Twitter:

Es ist diese Ankündigung, die die Käufer des TAMA-Tokens angezogen hat.

Laut Betatestern ist Super Doge das Spiel mit den meisten Fähigkeiten, das derzeit in der Arcade getestet wird, daher ist es ein kluger Schachzug des Teams, dieses Spiel zuerst zu veröffentlichen. Nach den mit cryptonews geteilten Spieldaten zu urteilen, ist es auch das Spiel mit dem höchsten Suchtfaktor.

Die anderen beiden Spiele, die zweifelsohne in Kürze vollständig veröffentlicht werden, sind Rocket Doge, To The Moon, Tama Blast und Tamadoge Run.

Der TAMA-Kurs könnte sich in naher Zukunft verzehnfachen, da der Token 90 % von seinem Allzeithoch entfernt ist, das am 5. Oktober letzten Jahres bei 0,196 $ lag.

Aber wenn das erste Spiel tatsächlich veröffentlicht wird, werden die Investoren ein echtes Produkt haben, mit dem sie das Potenzial des Projekts bewerten können.

In der Telegram-Ankündigung der Super Doge-Veröffentlichung wird Tamadoge als die Zukunft von Play to Earn bezeichnet - diese Aussage könnte nicht allzu weit vom Markt entfernt sein. Es könnte auch die Zukunft der Meme-Coin sein.

