Axie Infinity Preis Prognose: AXS stürmt auf 19 $. Was ist passiert und was folgt?

Der AXS Preis bewegt sich auf einem Abwärtskanal seit mehr als einem Jahr. Am Sonntag sprang der Kurs binnen weniger Minuten von 7 auf 19 US-Dollar. Eine fundamentale Erklärung für den Preissprung ist nicht erkennbar.

Auf den massiven Pump auf 19 US-Dollar von Sonntagmittag folgte ein Dump auf das ursprüngliche Niveau. Am Nachmittag folgte ein weiterer, aber kleinerer Anstieg auf circa 9 US-Dollar. Zuletzt bewegte sich der Kurs von Axie Infinity wieder in einer Handelsspanne zwischen 7,01 und 7,64 US-Dollar.

Der Pump-and-Dump spielte sich größtenteils auf Binance ab und wurde wohl von mindestens drei Binance-Nutzern getrieben, die mit API-Schlüsseln auf der Trading-Robot-Plattform Skyrex und 3commas handelten. Einer der Nutzer handelte AXS in einem Volumen von circa einer Million US-Dollar. Auf WhiteBit steigt der Preis beispielsweise “nur” auf 14 US-Dollar.

Binance CEO, CZ, gab diese Informationen gestern via Twitter preis und riet Anlegern, die Plattformen für Trading Roboter nutzen, ihre API-Schlüssel zu löschen. Ein Ratschlag, den Anleger wirklich beherzigen sollten, wenn sie sicher handeln möchten.

Axie Infinity Prognose: Keine nachhaltige Erholung

Celsius, Voyager, Luna, 3AC und FTX waren wichtige Akteure in der Krypto-Branche und sind implodiert. Die Märkte reagierten mit Panik, institutionelle Anleger winken ab und der Preisverfall war unumgänglich. Anleger müssen sich wohl so lange mit einem Bärenmarkt arrangieren, wie auch fallende Börsenkurse und Inflation die Makroökonomie negativ beeinflussen.

Auf der anderen Seite signalisieren Fundamentaldaten, technische Analysen und auch relativ neue On-Chain-Analysen eine mögliche Trendumkehr. Der Kryptomarkt hängt den Verkündern von News zu großen Indizes, Fed-Entscheidungen und EZB-Zinsschritten förmlich an den Lippen. Die Trendwende wird sich nur dann realisieren können, wenn positive Impulse von der Weltwirtschaft und den Aktienmärkten ausgehen. Auch der Bitcoin als Leitwährung muss dazu aber zunächst seinen Boden finden.

Auch AXS hat es in dieser Gesamtlage alles andere als leicht und verlor im Oktober sogar mehr als ein Drittel seines Werts. Zum Allzeithoch von 164,90 US-Dollar fehlen Axie Infinity ganze 95 Prozent. Am Sonntag gab es zwar eine kurzfristige Aufwärtsbewegung, diese wurde aber noch am gleichen Handelstag abverkauft.

Wie in der Vorwoche zeigt sich auch in der letzten Woche ein Muster:

Übernahme der Bullen

Hohes Handelsvolumen

Unmittelbarer Abverkauf.

In der langfristigen Perspektive bleibt der Abwärtstrend bestehen. Im 3-Tages-Chart zeigt sich eine mögliche Umkehr in Form eines "Head-and-Shoulders"-Musters. Für eine echte Umkehr müsste der Kurs aber nach oben aus dem Abwärtskanal ausbrechen, also deutlich die Marke von 19 US-Dollar übersteigen. Das wurde aber selbst beim neuerlichen Pump nicht erreicht.

Sobald Bitcoin den Boden sieht, sollten sich auch die realwirtschaftlichen Large Caps stabilisieren können. Üblicherweise wird ihnen seitens der Marktteilnehmer eine größere Aufmerksamkeit geschenkt, weshalb sie bei einer Kaufstimmung meist priorisiert werden

AXS Chart Analyse

Der kurzfristige Pump am Sonntag erscheint als japanische Kerze. Diese Kerze oder “inverted hammer” ist in einem regelmäßigen Marktumfeld als Signal für eine Trendumkehr zu sehen. Ob eine solche Umkehr auch in dieser besonderen Situation besteht, ist fraglich

Möglich erscheint das zukünftige Ausbilden eines “Head and Shoulders”-Musters. Wie wahrscheinlich dieses Umkehrmuster eintreffen könnte, hängt davon ab, ob sich der AXS-Kurs über der Marke von 10 US-Dollar konsolidieren und anschließend über 19 US-Dollar bewegen kann.

Axie Infinity Prognose 2023

Die letzten Jahre bescheren dem Gaming-Sektor einen anhaltenden Boom, der auch die Kryptobranche erreichte. Dabei spielen insbesondere Play-to-Earn-Games eine wichtige Rolle, bei denen Spielfortschritte mit Token vergütet werden, die im, aber oft auch außerhalb des Spiels als Währung genutzt werden. Axie Infinity ist mit seinem nativen AXS Coin in diesem positiven Umfeld nahezu explodiert.



Axie Infinity ist ein Krypto-Game, das an das Spiel “Pokemon Go” erinnert. Die Spieler sammeln Monster, mit denen sie gegen andere Nutzer im Kampf antreten. Der zugehörige native Token Axs basiert auf der Ethereum-Blockchain und ist als ERC-20-Token konzipiert.

Die positive Entwicklung von AXS riss ab, als ein Hacker-Angriff auf eine Ethereum-Sidechain stattfand, die für das Axie Infinity Game genutzt wird. Die Anzahl der Gamer ist seither rückläufig und der Kurs des AXS Coins hat sich über 90 Prozent vom Allzeithoch entfernt.In der aktuellen Lage sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass der AXS Kurs noch im Juli dieses Jahres um 50 % angestiegen war. Mitte August notierte der AXS-Token knapp unter 20 US-Dollar.

Auch mit diesem Niveau lag der AXS Token zwar rund 80 Prozent unter seinem Allzeithoch, aber vom heutigen Standpunkt aus gilt die 19 Dollar-Marke als Hürde für eine Erholung bis auf 60 US-Dollar.

Bezieht man das Fibonacci-Retracement mit ein, zeigt Axie Infinity ein Potenzial bis zum 38,2 Fibo-Retracement, was bei circa 71,40 US-Dollar liegt. Dass wir in 2023 von AXS ein Outperforming des Marktes sehen werden, ist eher unwahrscheinlich.



Die Preisentwicklung des AXS Token verlief in der Vergangenheit ähnlich wie die des Bitcoins. Davon ist weiterhin auszugehen. Wenn sich der Kryptomarkt erholen sollte, wird auch Kapital in AXS fließen.

Das für 2022 anvisierte Kursziel von 45,50 US-Dollar bleibt auch für 2023 ein wahrscheinliches bullisches Kursziel. Prognosen über das kommende Jahr hinaus sind kaum möglich. Die Preisentwicklung wird neben den Faktoren, die das gesamte Krypto-Segment betreffen, auch von der Entwicklung des Axie Infinity Games abhängen.

Blockchain-Gaming bleibt eine Branche mit Zukunftspotenzial und die Gaming-Branche bietet im Bereich Online Gaming weitere Wachstumspotenziale. Ob sich Axie Infinity in Zukunft weitere Marktanteile sichern kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Beispielsweise, ob Gamer ihre Erfahrungen positiv bewerten und durch die Weiterentwicklung des Spiels davon abgehalten werden können, sich in Richtung der zahlreichen neuen Gaming-Angebote zu orientieren.

