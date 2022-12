Aufgedeckt: Shark Tank-Superstar Kevin O'Leary wurde von FTX bezahlt, um die Plattform zu bewerben

Image Source: CNBC

Der Investor und Shark Tank-Star Kevin O'Leary hat enthüllt, dass er fast die gesamten 15 Millionen Dollar verloren hat, die ihm die inzwischen bankrotte Kryptowährungsbörse FTX als offiziellen Sprecher gezahlt hat.

O'Leary erschien in einer kürzlich ausgestrahlten Folge der CNBC-Sendung "Squawk Box″, in der er über FTX befragt wurde und darüber, wie er es versäumt hat, die Risiken im Zusammenhang mit Investitionen und der Förderung der Plattform richtig einzuschätzen. Er sagte, dass er dem "Gruppendenken" zum Opfer gefallen sei und dass keiner seiner Investitionspartner Geld verloren habe.

Der berühmte Investor gab an, dass er für die Werbung für FTX rund 15 Millionen Dollar erhalten habe. Nach Abzug von Steuern, Vermittlungsgebühren, einer Kapitalbeteiligung an FTX in Höhe von 1 Million Dollar und der Verwendung von 10 Millionen Dollar für den Kauf von Kryptowährungen, die jetzt auf der FTX-Börse festsitzen, ist von dem Geschäft jedoch nichts mehr übrig.

"Das gesamte Geschäft belief sich auf knapp 15 Millionen Dollar", sagte O'Leary. "Ich habe etwa 9,7 Millionen Dollar in Krypto investiert. Ich glaube, das ist es, was ich verloren habe. Aber ich weiß es nicht. Es ist alles auf Null. Ich weiß es nicht, denn mein Konto wurde vor ein paar Wochen geplündert. Alle Daten, alle Coiins, alles."

"Es war keine gute Investition [...] Ich mache nicht immer gute Investitionen, zum Glück mache ich mehr gute als schlechte, aber das war eine schlechte", fügte er hinzu.

Anfang November gab FTX bekannt, dass es nach einer Woche voller Spekulationen über den Zustand des Unternehmens in Delaware Konkurs nach Chapter 11 angemeldet hatte. Bemerkenswert ist, dass auch FTX US in das Verfahren einbezogen wurde, obwohl der ehemalige CEO behauptete, dass es der US-Börse gut gehe.

Später wurde aufgedeckt, dass die Börse Kundengelder im Wert von bis zu 10 Mrd. USD verliehen hat, um riskante Wetten der ihr angeschlossenen Handelsfirma Alameda Research zu finanzieren. Bei einem 10-Milliarden-Dollar-Loch in der Bilanz liegt der Richtpreis bei 8 bis 12 Cents pro Dollar der Einlagenforderungen.

O'Leary gehörte zu einer langen Liste von Prominenten, die online aggressiv für FTX warben. Als O'Leary begann, FTX zu fördern, sagte er, dass es die Compliance-Systeme von FTX waren, die ihn dazu brachten, in die Kryptobörse zu investieren. "Endlich habe ich meine Compliance-Probleme mit #cryptocurrencies gelöst", schrieb O'Leary auf LinkedIn und in einem inzwischen gelöschten Tweet vom August 2021.

Wie berichtet, haben FTX-Investoren eine Sammelklage gegen SBF, den Gründer und ehemaligen CEO der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse, sowie mehrere Prominente, die die Plattform beworben haben, eingereicht. Zu den aufgeführten Prominenten gehören Kevin O'Leary, Golden State Warriors, Shaquille O'Neal, Udonis Haslem, David Ortiz, Naomi Osaka und andere.