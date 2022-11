Analyse- und Signalplattform Dash 2 Trade knackt $5.000.000 Fundraise, da Investoren Token aufkaufen

Nach kaum zwei Wochen hat die neue Krypto-Handelsanalyse- und Signalplattform Dash 2 Trade (D2T) mehr als 5,3 Millionen Dollar von Investoren erhalten.

Der Token-Verkauf ist nun in die dritte Phase eingetreten, was bedeutet, dass der Preis des Tokens auf 0,0513 $ für die aktuelle Charge von 70 Millionen Token im Verkauf gestiegen ist, von insgesamt 700 Millionen Token, die für den Vorverkauf zugeteilt wurden.

Dash 2 Trade hat 70 % des gesamten Tokenangebots für den Vorverkauf zur Verfügung gestellt. Für Investoren im Vorverkauf gibt es keine Sperrfristen und keinen Privatverkauf, so dass für alle Teilnehmer gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen.

Die Käufer des Vorverkaufs werden von den fairen und großzügigen Verkaufsbedingungen angezogen, zusätzlich zu den starken Geschäftsgrundlagen des Projekts, bei dem ein Großteil der Token direkt an die Öffentlichkeit verkauft wird.

Warum Dash 2 Trade ein Hit bei Investoren ist

Mit einem professionellen Dashboard und innovativen Funktionen wie einem automatisierten Bewertungssystem - ergänzt durch unschätzbare menschliche Intelligenz - für neue Münzeinführungen will Dash 2 Trade die Handelsszene aufmischen.

Das umfassende und leistungsstarke Dash 2 Trade Dashboard wurde als "Bloomberg-Terminal für Krypto-Händler" bezeichnet, ist aber zu einem Bruchteil des Preises dieses Produkts erhältlich.

Die Dash 2 Trade-Plattform umfasst auch professionelle Funktionen wie das Strategy Builder-Tool zum Backtesting von Handelsideen anhand von Live-Daten, bevor die Strategien auf dem Markt eingesetzt werden, sowie technische Indikatoren, umsetzbare Handelssignale, Social Trading und On-Chain-Daten.

Darüber hinaus gibt es Echtzeit-Daten und Nachrichten-Feeds sowie eine hochmoderne Stimmungsanalyse für aktuelle Marktinformationen.

Und wenn Sie Ihre anfänglichen Recherchen und Ihre Due Diligence abgeschlossen haben, können Sie die automatische Handels-API-Funktion nutzen, um Ihre Strategie bei Ihrem bevorzugten Broker oder an der Börse einzubinden und den Handel auszuführen - alles unter Ihrer vollen Kontrolle.

In einem kürzlichen Video-AMA mit Tim Ottowitz, dem Community- und Produktmanager von Dash 2 Trade, hat das Projekt mitgeteilt, dass es noch in diesem Monat erste Einblicke in das Dashboard geben wird.

Analysen und Funktionen auf institutionellem Niveau für Privatanleger



Indem Dash 2 Trade diese Leistung und Funktionen auf institutionellem Niveau für Privatkunden bereitstellt, ermöglicht es allen Nutzern, erfolgreiche Trader zu werden.

Das Dash 2 Trade-Team hat einen großen und wichtigen unterversorgten Bereich des Marktes rund um die Due-Diligence-Prüfung von Pre-Sale-Münzen ausgemacht, in dem die Recherche für normale Investoren und Händler schwierig und zeitaufwändig ist.

Dies ist ein Teil des Kryptomarktes, in dem versierte professionelle Händler tätig sind, um sich überdurchschnittliche Renditen zu sichern.

Dash 2 Trade's proprietäres Bewertungssystem - Dash Score - bewertet jeden neuen Coin anhand von 12 Hauptmetriken. Dazu gehören Faktoren wie Warnungen, Grad der sozialen Aktivität der Gemeinschaft, Smart-Contract-Audit-Status und Geschäftsmodell, um jedes Projekt zu bewerten.

Websites wie Coinsniper.net schätzen, dass jede Woche 20-30 neue Krypto-Assets auf den Markt kommen, deren Erforschung viele Stunden in Anspruch nimmt. Das Dash 2 Trade System ist ein Geschenk des Himmels für Händler aller Erfahrungsstufen.

D2T-Token ist der Zugangstoken für das hochmoderne professionelle Krypto-Handelsökosystem

Um den vollen Funktionsumfang des Ökosystems nutzen zu können, zahlen die Nutzer ein günstiges Monatsabonnement von 400 D2T pro Monat für die Starter-Stufe und 1.000 D2T für die Professional-Stufe. Es gibt auch eine kostenlose Stufe.

Auf dem Markt für Krypto-Handels-Tools gibt es Cryptohopper mit 500.000 Mitgliedern, Maxxer, Santiment, Cointelegraph Market Pro und andere - aber keines davon vereint alles auf eine Weise wie Dash 2 Trade.

Dash 2 Trade wurde von Tradern für Trader entwickelt. Die Trader, Quants und Entwickler sind erfahrene Profis, die bereits über einen Zeitraum von drei Jahren bei Learn 2 Trade eine Community für den Handel mit Finanzanlagen aufgebaut haben.

Die Lektionen, die sie bei Learn 2 Trade gelernt haben, werden in Dash 2 Trade angewandt, um die Probleme von Krypto-Händlern zu lösen.

Steigen Sie noch heute in den Vorverkaufspreis ein, bevor die nächste Erhöhung erfolgt

Als die Summe von 5.166.000 $ erreicht wurde, stieg der Preis des D2T-Tokens in der dritten Stufe des Vorverkaufs von 0,050 $ auf 0,0513 $ und wird in der vierten Stufe wieder auf 0,0533 $ steigen.

Der Vorverkauf wurde in neun Stufen unterteilt und beinhaltet eine Preisleiter, um frühe Investoren zu ermutigen.

In der letzten, neunten Stufe wird 1 D2T-Token 0,0662 $ kosten. Early-Bird-Investoren werden bis zum Ende des Vorverkaufs einen Papiergewinn von 39 % erzielt haben, vorausgesetzt, sie haben in der ersten Phase des Vorverkaufs gekauft.

Die LBank-Börse steht bereits in den Startlöchern, um D2T zu notieren

Die professionelle Krypto-Handelsintelligenz- und Signalplattform Dash 2 Trade hat einen Vertrag unterzeichnet, um an der beliebten Kryptobörse LBank in Hongkong gelistet zu werden.

In der Pre-Listing-Ankündigung geben LBank und Dash 2 Trade an, dass der D2T-Token kurz nach dem Ende des Vorverkaufs gelistet wird.

Die Nachricht ist ein großer Gewinn für Dash 2 Trade und ein Vertrauensbeweis für das Team.

Wo und wie man D2T-Token kaufen kann

Wer keine Krypto-Wallet hat, kann ETH mit einer Debit- oder Kreditkarte direkt auf der Dash 2 Trade-Website kaufen.

Mobile Nutzer sind am besten bedient, wenn sie Trust Wallet verwenden und über den integrierten Trust Wallet-Browser zur Vorverkaufsseite navigieren.

Der Smart-Contract-Code von Dash 2 Trade wird vollständig von SolidProof geprüft und das Team wird von Coinsniper verifiziert.