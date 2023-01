Aktueller Ergebnisbericht: Tesla hält trotz Marktturbulenzen alle seine Bitcoin

Tesla, das Elektroautounternehmen von Elon Musk, hat während des Bärenmarktes keine Bitcoin (BTC) verkauft, die es in seiner Bilanz hält, wie ein neuer Ergebnisbericht des Unternehmens zeigt.

Laut Teslas Ergebnisbericht für das vierte Quartal 2022 hielt das Unternehmen zum Jahresende "digitale Vermögenswerte" im Wert von 184 Mio. US-Dollar, während es im dritten Quartal noch 218 Mio. US-Dollar waren.

Der Gewinnbericht wurde von Tesla am Mittwoch dieser Woche veröffentlicht:

https://twitter.com/Tesla/status/1618363090449600515

Tesla hält an seinen Coins fest

Aus dem Bericht geht hervor, dass Tesla während des Quartals keine digitalen Vermögenswerte verkauft oder gekauft hat. Damit ist das vierte Quartal das zweite Quartal in Folge, in dem Tesla an seinen digitalen Vermögenswerten festgehalten hat, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal 2022 BTC im Wert von 936 Mio. $ verkauft hat, um angesichts der Covid-Sperren Barmittel zu beschaffen.

Der jüngste Bericht äußerte sich nicht direkt zu Bitcoin oder Teslas zukünftiger Strategie für digitale Vermögenswerte. Der Bitcoin-Kurs lag am Ende des Quartals bei etwa 16.500 US-Dollar, hat aber seither um fast 40 % zugelegt und notiert bei 23.000 US-Dollar.

BTC-Preis im Jahr 2022. Quelle: CoinGecko

Obwohl Tesla in seiner Bilanz nicht angibt, welche digitalen Vermögenswerte das Unternehmen hält, wird angenommen, dass der Großteil der 184 Millionen Dollar - wenn nicht sogar alles - in Form von BTC gehalten wird. Elon Musk hat jedoch in der Vergangenheit angedeutet, dass das Unternehmen auch etwas Dogecoin (DOGE) besitzt, obwohl nicht bekannt ist, wie viel genau.

Tesla hat nie einen Kauf von DOGE angekündigt, aber es ist bekannt, dass das Unternehmen den Memecoin als Zahlungsmittel für einige seiner online verkauften Waren akzeptiert.

Das Bitcoin-Unternehmen Coinkite schätzt, dass Tesla etwa 9.720 BTC in seiner Bilanz hält.

"Rekordverdächtiges Jahr"

In dem Bericht bezeichnete Tesla das Jahr 2022 als "ein weiteres rekordverdächtiges Jahr" und sagte, dass das letzte Quartal des Jahres "den höchsten Quartalsumsatz aller Zeiten" für das Unternehmen gebracht habe.

Der Bericht fügte hinzu, dass 2023 wahrscheinlich ebenfalls ein herausforderndes Jahr sein wird:

"Auf dem Weg ins Jahr 2023 wissen wir, dass es Fragen zu den kurzfristigen Auswirkungen eines unsicheren makroökonomischen Umfelds und insbesondere zu den steigenden Zinsen gibt. Das Tesla-Team ist an Herausforderungen gewöhnt, angesichts der Kultur, die erforderlich war, um das Unternehmen dorthin zu bringen, wo es heute steht."

Tesla nahm Bitcoin erstmals im Februar 2021 in seine Bilanz auf, als es digitale Währungen im Wert von 1,5 Mrd. USD kaufte. Zu dieser Zeit wurde BTC im Bereich von 30.000 bis 40.000 USD gehandelt.

Das Unternehmen bilanziert Bitcoin nicht als Marktwert, was bedeutet, dass sich Schwankungen des Bitcoin-Kurses nur dann auf das Ergebnis auswirken, wenn der Bitcoin gekauft oder verkauft wird.