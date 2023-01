5 Krypto-Trends für 2023

2022 war ein herausforderndes Jahr für Kryptowährungen, mit der Implosion von Terra Luna, dem Verlust der Hälfte des Bitcoin-Wertes und natürlich dem Zusammenbruch von FTX, der sich auf die gesamte Branche auswirkte.

Analysten sind sich uneinig über die Chancen von Bitcoin, sich im Jahr 2023 zu erholen, aber neue Münzen und Blockchain-basierte technologische Innovationen kommen in einem unglaublichen Tempo auf den Markt und der Kryptobereich wird weiterhin in neue Richtungen wachsen.

Werfen wir einen Blick auf einige der Trends, die den Markt im kommenden Jahr dominieren werden.

1. Verstärkte Krypto-Regulierung

Der Ruf nach einer strengeren Regulierung von Kryptowährungen hat in letzter Zeit stark zugenommen und ist lauter als je zuvor. Diese Stimmen kommen nun aus allen Ecken der Finanz-, Justiz- und Regierungsarenen sowie von Verbraucherschützern, zum großen Teil als direkte Reaktion auf das FTX-Debakel, das aufgrund von überwältigenden Versäumnissen im Management, unzureichenden Rücklagen und dem begrenzten Umfang von Audits stattfand. Infolgedessen werden wir im Jahr 2023 wahrscheinlich eine stärkere Aufsicht mit strengeren Vorschriften für den Kryptomarkt und eine rigorosere Durchsetzung in Gerichtsbarkeiten rund um den Globus erleben.

2. Mehr digitale Zentralbankwährungen (CBDCs)

Seit der Einführung des bahamaischen Sanddollars im Jahr 2020 und der Piloteinführung des chinesischen digitalen Yuan im vergangenen Jahr, der bereits Millionen von Nutzern und ein Transaktionsvolumen in Milliardenhöhe aufweist und bereits in über 20 Großstädten verfügbar ist, erfreuen sich CBDCs immer größerer Beliebtheit.

Die Erwartungen an die Einführung von GBP-, USD- und EUR-CBDCs im Jahr 2023 sind hoch. In der Tat erklärte Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, Anfang November in Brüssel in einer Rede auf der hochrangigen Konferenz zum digitalen Euro:

"Unsere Arbeit an der Erkundung der Grundprinzipien, der potenziellen Vorteile und Risiken und der zentralen Gestaltungsprinzipien eines digitalen Euro ist gut vorangekommen. Es handelt sich nicht um ein Wettrennen, sondern der Euroraum befindet sich in einem relativ fortgeschrittenen Stadium bei der Erkundung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC)."

3. Wachsende Investitionen in Stablecoin

Es waren turbulente Zeiten für Krypto-Investitionen, und eine Folge davon wird im Jahr 2023 wahrscheinlich ein Fokus auf Stablecoins sein, da immer mehr Krypto-Investoren einen sicheren Hafen vor der Volatilität des Krypto-Marktes suchen. Stablecoins gelten als sicherer, da sie Reserveaktiva als Sicherheiten halten und an Währungen wie den US-Dollar oder den Preis eines Rohstoffs wie Gold gekoppelt sind. Sie können auch einen Algorithmus verwenden, um das Angebot zu kontrollieren.

4. Eine Zunahme des Krypto-Arbitrage-Bot-Handels

Arbitrage gilt als eine außergewöhnlich risikoarme automatisierte Anlagestrategie, die in der Lage ist, konsistente Erträge zu erzielen, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt, was sie zur perfekten Wahl im aktuellen Krypto-Klima macht.

Sie funktioniert, indem sie vorübergehende Preisunterschiede zwischen den Börsen ausnutzt, die mit der gleichen Regelmäßigkeit sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten auftreten. Ein Algorithmus scannt gleichzeitig mehrere Börsen und sucht nach Fällen, in denen ein Vermögenswert zur gleichen Zeit zu unterschiedlichen Preisen verfügbar ist. Er kauft dann den Vermögenswert zum niedrigsten Preis und verkauft ihn zum höchsten mit Gewinn.

Mike Myers, der CMO von ArbiSmart (RBIS), einer beliebten, in der EU zugelassenen automatisierten Krypto-Arbitrage-Plattform, argumentiert: "Investoren wollen Vorhersagbarkeit und Rentabilität, und das ist es, was der richtige Arbitrage-Service garantieren kann. ArbiSmart bietet bis zu 147% APY und lässt Sie den genauen Betrag berechnen, den Sie verdienen werden, bevor Sie eine Einzahlung tätigen. Es ist keine Überraschung, dass Arbitrage mit himmelhohen Renditen, minimalem Risiko und sicheren, stetigen passiven Gewinnen auf dem besten Weg ist, die am schnellsten wachsende Anlagestrategie des Jahres 2023 zu werden".

5. Schnelle Entwicklungen bei DeFi

Decentralized Finance, kurz DeFi, bezieht sich auf einen Finanzraum, der nicht von einer einzelnen Einheit kontrolliert wird, ohne staatliche Einmischung oder zwischengeschaltete Banken, und in dem alle Transaktionen mithilfe von Smart Contracts in einem öffentlichen Ledger ausgeführt werden.



Die Technologie hat sich mit immer neuen innovativen Funktionen und Anwendungen durchgesetzt, steckt aber in vielerlei Hinsicht noch in den Kinderschuhen. Dezentrale Finanzprodukte wie Staking, Lending, Swaps, LPs und Yield Farming werden einen dramatischen Anstieg der Nutzerzahlen erleben.

Darüber hinaus werden wir im kommenden Jahr noch viele neue Varianten bestehender DeFi-Dienste sehen. Zum Beispiel wird das oben erwähnte ArbiSmart-Projekt im 1. Halbjahr 2023 ein DeFi-Protokoll mit einem Yield Farming-Dienst mit einzigartigen Gamification-Funktionen hinzufügen. Der Yield Farmer wird in der Lage sein, ArbiSmart NFTs mit verschiedenen Spieleigenschaften zu nutzen, um seine Gewinne aus dem Einsatz zu steigern.

All diese Trends für 2023 beweisen, dass die Krypto-Branche trotz des schwierigen Jahres 2022 stetig wächst und sich weiterentwickelt und dass das kommende Jahr innovative und lukrative neue Möglichkeiten für erfahrene Investoren und Neulinge in der Welt der digitalen Währungen bieten wird.