3 einfache Möglichkeiten, Ihre Bitcoin und Ether im Oktober zu verzehnfachen

Ob sich die Kryptowährung nun auf dem Weg zu einer Erholung befindet oder ein winterlicher "Septembear" bevorsteht, Sie können immer noch relativ leicht einen Gewinn aus Ihrer digitalen Währung erzielen.

Hier sind ein paar Methoden mit geringem Aufwand und hoher Rendite, um Ihr Krypto-Vermögen zu investieren und sicherzustellen, dass es nicht nur untätig herumliegt, während Sie darauf warten, dass der Markt wieder anspringt.

1. Profitieren Sie von automatischer Arbitrage

Eine der einfachsten Möglichkeiten, mit Ihren digitalen Vermögenswerten Gewinne zu erzielen, ist die Verwendung eines automatisierten Handelssystems. Die sicherste Strategie, die Sie anwenden können, ist die Krypto-Arbitrage, da sie Geld einbringt, egal in welche Richtung sich der Markt bewegt.

Eines der seriösesten und etabliertesten Arbitrage-Systeme auf dem Markt wird von ArbiSmart angeboten, einem in der EU zugelassenen Finanzdienstleistungsökosystem, das durch den RBIS-Token angetrieben wird.

Das automatisierte Krypto-Arbitrage-System von ArbiSmart bietet konstante Gewinne von bis zu 45 % pro Jahr aus vorübergehenden Preisunterschieden - kurze Zeiträume, in denen ein digitaler Vermögenswert gleichzeitig zu unterschiedlichen Preisen verfügbar ist. Da es mehrere mögliche Ursachen gibt, wie z. B. Unterschiede im Handelsvolumen zwischen größeren und kleineren Börsen, treten Preisunterschiede in Auf- und Abschwüngen ebenso regelmäßig auf, was eine Krypto-Arbitrage-Anlagestrategie zu einer soliden Absicherung gegen Preisstürze macht.

Der Anleger zahlt einfach Geld ein und das war's. Das automatisierte System wandelt die Gelder dann in RBIS um und verwendet sie für den Arbitragehandel. Es scannt 24 Stunden am Tag eine riesige Auswahl an Vermögenswerten an 35 Börsen und sucht nach Preisunterschieden. Dann kauft es den Vermögenswert dort, wo der Preis am niedrigsten ist, und verkauft ihn sofort an der Börse mit dem höchsten Preis, um einen Gewinn aus der Differenz zu erzielen.



2. Eröffnen Sie einen Sparplan

Eine verzinsliche Wallet ist eine weitere großartige Möglichkeit, um mit minimalem Aufwand, Risiko oder Marktkenntnis einen Gewinn aus Ihren Kryptowährungen zu erzielen, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt.

Ein weiteres Beispiel ist das Projekt ArbiSmart, das kürzlich eine verzinsliche Wallet auf den Markt gebracht hat, die eine sichere Aufbewahrung und Renditen von bis zu 147 % pro Jahr bietet, unabhängig davon, ob sich der Kryptomarkt in einem Bullen- oder Bärenmarkt befindet.

Die im Juli eingeführte Wallet unterstützt 25 FIAT- und Kryptowährungen. Sie bietet sowohl kurzfristige Pläne, bei denen Gelder für kurze Zeiträume von 1 oder 3 Monaten gesperrt werden, als auch langfristige Pläne mit Verträgen, die nach 2, 3 oder 5 Jahren auslaufen. Je länger die Geldsperre, desto höher der Zinssatz. Während die täglichen Zinsen automatisch auf ein separates Guthaben ausgezahlt werden können, auf das jederzeit zugegriffen werden kann, erhalten die Inhaber von Wallets eine bessere Rendite, wenn die Zinsen direkt dem gesperrten Sparguthaben hinzugefügt werden, zusammen mit dem Kapital, auf das sie erwirtschaftet wurden.

Der Hauptfaktor, der darüber entscheidet, wie viel Zinsen ein Wallet-Inhaber erhält, ist sein Account Level, der sich danach richtet, wie viel RBIS er besitzt. Unabhängig davon, ob das Sparguthaben in BTC, USD oder einer anderen beliebten FIAT- oder Kryptowährung besteht, ist der Zinssatz des Plans umso höher, je mehr RBIS der Wallet-Inhaber besitzt.

Guthaben in RBIS bringen 3-mal höhere Gewinne als Guthaben in jeder anderen unterstützten Währung. Auch wenn das Guthaben in Ethereum, Ape Coin oder Euro gehalten wird, kann der Sparplan immer noch einen besseren Gewinn erzielen, wenn die Zinsen in RBIS eingehen.

3. Kaufen Sie einen Coin, von dem Analysten eine Explosion erwarten

Viele der Nachrichten über den Kryptomarkt im letzten Jahr waren ziemlich düster, aber es gab auch einige Lichtblicke.

Warum haben also bestimmte Coins in fallenden Märkten ein größeres Ertragspotenzial?

Nun, wir haben bereits gesehen, dass das ArbiSmart-Projekt einen attraktiven Zufluchtsort für Krypto-Besitzer in einer Baisse bietet, indem es stetige, vorhersehbare Gewinne generiert, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Während die neue Wallet Fuß fasst und ihre Nutzerbasis aufbaut, wird die Nachfrage nach Token steigen, mehr RBIS werden in Sparplänen eingeschlossen und aus dem allgemeinen Umlauf genommen, was das bereits begrenzte Angebot an Token verringert und den Preis in die Höhe treibt.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass ArbiSmart in den nächsten vier Monaten eine Reihe von neuen Dienstprogrammen einführen wird, die alle die Verwendung von RBIS erfordern und den Token-Preis noch weiter in die Höhe treiben werden. Dazu gehören eine mobile Anwendung, ein NFT-Marktplatz, eine Sammlung von originalen ArbiSmart NFTs, eine professionelle Kryptowährungsbörse, ein Spiel-zum-Verdienen-Metaverse und ein dezentraler Yield-Farming-Service, der einzigartige Gamification-Funktionen bieten und Liquiditätsanbieter mit bis zu 190.000% APY plus 0,3% der Gebühren aus jedem Handel belohnen wird.

Alle diese RBIS-Dienstleistungen werden miteinander verknüpft sein, und die Nutzung jedes zusätzlichen ArbiSmart-Dienstes wird zu noch günstigeren Bedingungen führen. Zum Beispiel kann der Kauf eines NFT auf dem Marktplatz zu einem höheren APY für Ertragsbauern führen, während er gleichzeitig als punkteerhöhender Gegenstand im Spiel im Meteaverse dient.

In dem Maße, in dem das ArbiSmart-Ökosystem für zinsbringende Geldbörsen und Finanzdienstleistungen wächst, weitere RBIS-Dienstleistungen hinzukommen und die Nachfrage das Angebot zu übersteigen beginnt, wird der Preis in die Höhe schnellen.

Es ist daher nicht überraschend, dass Analysten prognostiziert haben, dass der RBIS-Token von ArbiSmart bis zum ersten Quartal 2023 auf das 70-fache des aktuellen Wertes steigen wird.

Eröffnen Sie noch heute eine zinsbringende Wallet, um unter allen Marktbedingungen großzügige Gewinne mit Ihrem Bitcoin und anderen Vermögenswerten zu erzielen!