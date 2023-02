120 Millionen Dollar Exploit: AllianceBlock Token Preis manipuliert in Oracle Hack - Das ist passiert

Source: AdobeStack / Sashkin

Der selbstverwaltete Finanzdienstleister BonqDAO hat 120 Millionen Dollar Verlust erlitten, nachdem ein Hacker sein Orakel ausgenutzt hat, um den Preis von AllianceBlock-Token zu manipulieren.

In einem Tweet vom Donnerstag enthüllte das Blockchain-Sicherheitsunternehmen PeckShield, dass das Orakel von BonqDAO manipuliert und dazu verwendet wurde, den Preis von AllianceBlock-Token zu erhöhen. Der Angreifer schaffte dies, indem er die updatePrice-Funktion des Orakels in einem der Smart Contracts von BonqDAO änderte.

Laut der PeckShield-Analyse hat das Projekt durch den Hack rund 120 Millionen Dollar verloren, darunter 98,65 Millionen BEUR-Token im Wert von rund 108 Millionen Dollar und 113,8 Millionen Wrapped-ALBT (wALBT)-Token im Wert von rund 11 Millionen Dollar.

In einem weiteren Tweet bestätigte der offizielle Twitter-Account von BonqDAO den Hack und sagte, dass ein Exploiter "den ALBT-Preis erhöht und große Mengen an BEUR geprägt hat. Die BEUR wurden dann auf Uniswap gegen andere Token getauscht. Dann wurde der Preis auf fast Null gesenkt, was die Liquidierung der ALBT-Bestände auslöste." Sie fügten hinzu:

"Andere Troves sind davon nicht betroffen. Das Bonq-Protokoll ist pausiert worden. Wir arbeiten an einer Lösung, die es den Nutzern ermöglicht, alle verbleibenden Sicherheiten abzuziehen, ohne die BEUR in den Troves zurückzahlen zu müssen. Sie wird morgen früh MEZ veröffentlicht werden."

In einer Ankündigung sagte das Team hinter AllianceBlock, dass sie gerade dabei sind, die Liquidität zu entfernen und den gesamten Börsenhandel zu stoppen. Sie enthüllten auch ihre Pläne für die Entschädigung der betroffenen Nutzer, die die Prägung neuer ALBT-Tokens beinhalten würden.

BonqDAO ist eine dezentralisierte autonome Organisation, eine Einheit ohne zentrale Führung, die darauf abzielt, Privatpersonen und Unternehmen zinsfreie Finanzdienstleistungen anzubieten, ohne das Eigentum an ihren Vermögenswerten aufzugeben.

AllianceBlock ist eine dezentrale Krypto-Infrastrukturplattform, die Fintech-Anbieter und traditionelle Finanzinstitute mit dezentralen Finanzanwendungen verbindet.

Der BonqDAO-Hack kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Kryptowährungsbranche weiterhin von Exploits und Manipulationen heimgesucht wird. Wie berichtet, hat die Branche im vergangenen Jahr durch Hacks, Betrug und Abzocke digitale Vermögenswerte im Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar verloren.

Unter den verschiedenen Formen illegaler Aktivitäten waren Hacks für den Großteil der Kryptoverluste im Jahr 2022 verantwortlich. Genauer gesagt, stahlen Hacker über 3,7 Milliarden Dollar oder mehr als 95 % aller Kryptowährungen, die in diesem Jahr verloren gingen. Betrügereien, Scams und Rug Pull machten nur 4,4 % der Gesamtverluste aus.

"Im Jahr 2022 war DeFi weiterhin das Hauptziel erfolgreicher Exploits mit 80,5 % im Vergleich zu CeFi mit 19,5 % der Gesamtverluste", sagte Immunefi in einem Bericht und fügte hinzu, dass DeFi im vergangenen Jahr durch 155 Vorfälle einen Gesamtschaden von 3.180.023.103 US-Dollar erlitt.