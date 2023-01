Wie Sie Ihre Krypto-Ziele für 2023 erreichen können

Zu Beginn des Jahres 2023 ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu prüfen, ob Sie Ihr Ertragspotenzial aus Ihren Kryptoanlagen optimieren und ob es Schritte gibt, die Sie unternehmen können, um ein sicheres, lukratives Jahr zu gewährleisten.

Monetarisieren Sie jede Phase des Investitionsprozesses

Finden Sie dieses Jahr so viele Möglichkeiten wie möglich, um Geld zu verdienen, auch wenn Sie nicht aktiv investieren.

Für den Anfang können Sie den Prozess des Kryptokaufs monetarisieren. Ein Projekt mit einem einzigartigen Programm, das dies möglich macht, ist ArbiSmart (RBIS), ein beliebtes Wallet und Finanzdienstleistungszentrum, das 2019 gestartet wurde.

Das Rabattprogramm ermöglicht es Ihnen, Krypto zu kaufen und zwischen 10% und 50% Rabatt zu erhalten. Das bedeutet, dass Sie ETH im Wert von 1.000 USD mit einem Rabatt von 30 % kaufen können und nur 700 USD bezahlen, aber den vollen Wert von Ethereum im Wert von 1.000 USD erhalten, sobald die Sperrfrist abgelaufen ist.

Sie können die Höhe des Rabatts auf der Grundlage verschiedener Bedingungen festlegen. Dazu gehören die Länge des Erdienungszeitraums, die Währung und der Betrag, der gekauft wird, und in bestimmten Fällen, ob eine bestimmte Menge des RBIS, des nativen Tokens, für die Dauer des Erdienungszeitraums gesperrt ist.

Sobald Sie Ihre Kryptowährung gekauft haben, muss sie, wenn sie nicht für den Handel verwendet wird, in einer Wallet gespeichert werden, und auch diese kann monetarisiert werden. Auf dem Markt gibt es viele zinstragende zentralisierte Wallets, und es ist ratsam, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Rentabilität der von Ihnen gewählten Wallet zu überprüfen.

Um bei unserem ArbiSmart-Beispiel zu bleiben, können Sie Ihr Geld in einen der Sparpläne der Wallet einzahlen und branchenübliche Renditen von bis zu 147 % pro Jahr erzielen. Der genaue Betrag, den Sie verdienen, hängt von Ihrem Konto-Level (der umso höher ist, je mehr RBIS Sie besitzen), der Laufzeit des Sparplans (zwischen 1 Monat und 5 Jahren) und der Währung des Plans ab. Pläne können in fast 30 verschiedenen FIAT- und Kryptowährungen eröffnet werden, wobei Guthaben in RBIS wesentlich mehr verdienen als Guthaben in anderen Währungen.

Verstärken Sie die Sicherheit Ihres Finanzvermögens

Jeder Krypto-Investor, der den Zusammenbruch von FTX und dessen Dominoeffekt auf andere wichtige Branchenakteure im Jahr 2022 miterlebt hat, wird bestrebt sein, seine Abwehrkräfte im Jahr 2023 zu verstärken und seine Krypto-Vermögenswerte zu schützen.

Wenn Sie sich also entscheiden, wo Sie Ihre Gelder lagern und tauschen möchten, überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete Plattform lokal zugelassen ist, die KYC/AML-Dokumentationsanforderungen einhält, geprüft wird, um sicherzustellen, dass Rücklagen zur Deckung des gesamten Kundenkapitals vorhanden sind, sie nicht übermäßig gehebelt sind und die Kundengelder getrennt von denen des Unternehmens gehalten werden. Am einfachsten ist es, in den sozialen Netzwerken nachzuschauen, was die Leute über sie sagen, und Kundenrezensionen auf Websites wie Trustpilot zu lesen, um eine ehrliche Meinung darüber zu erhalten, ob die Zahlungen prompt erfolgen und die Plattform zuverlässig ist.

Zum Beispiel ist ArbiSmart nicht nur EU-registriert und autorisiert und erfüllt einige strenge Sicherheitsstandards, sondern hat auch einen guten Namen in der Krypto-Community. In einem kürzlich erschienenen Artikel der Krypto-Analyse- und Nachrichtenseite Kryptomonitor wird dem Projekt neben einigen anderen ein Beitrag zur Wiederherstellung des Vertrauens der Anleger in Krypto zugeschrieben.



Aufstrebende Krypto-Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen

Nutzen Sie die Gelegenheit, im Jahr 2023 mit neuen Anlageformen zu diversifizieren. Ganz gleich, ob Sie im letzten Jahr Swing-Trading, Staking oder einfach HODLing betrieben haben, jetzt ist vielleicht die Zeit gekommen, etwas Neues auszuprobieren. Erweitern Sie Ihren Horizont, probieren Sie etwas Neues aus und achten Sie darauf, dass Sie nicht alles auf ein oder zwei Körbe setzen.

So bringt ArbiSmart im ersten Halbjahr 2023 eine Reihe neuer RBIS-Dienstleistungen auf den Markt, darunter eine professionelle Krypto-Börse, einen NFT-Marktplatz und ein DeFi-Protokoll, das ein neuartiges Gamified-Yield-Farming-Programm bietet, mit dem Sie Ihre Einsatzgewinne mit exklusiven ArbiSmart-NFTs mit einzigartigen Eigenschaften steigern können. Diese neuen Investitionsmöglichkeiten sind so konzipiert, dass sie als neue Krypto-Einnahmekanäle dienen und gleichzeitig den Wert des nativen Tokens steigern und erhebliche Kapitalgewinne generieren.

Machen Sie 2023 zu dem Jahr, in dem Sie Ihre Krypto-Investitionen auf die nächste Stufe bringen, indem Sie jeden Krypto-Kauf und jeden Moment, in dem Ihre Gelder einfach nur in einer Wallet liegen, zu einer Gelegenheit machen, zu profitieren. Beginnen Sie das neue Jahr richtig und eröffnen Sie noch heute eine ArbiSmart Wallet!