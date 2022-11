Seltene Pepe NFTs: Was sind sie und sind sie es wert, gesammelt zu werden?

Rare Pepe NFTs sind nicht die populärsten digitalen Kunstsammelobjekte, aber sie haben eine interessante Geschichte. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was Rare Pepe NFTs sind, warum sie in der Bitcoin-Kultur von Bedeutung sind und ob Sie sie sammeln sollten oder nicht.

Was ist Rare Pepe?

Rare Pepe ist eine Untergruppe von "Pepe the Frog", einer Figur, die erstmals 2005 im Comic "Boy's Club" von Mark Furie auftauchte.

Pepe der Frosch ist eine grüne anthropomorphe Zeichentrickfigur mit einem menschlichen Körper. Die Zeichentrickfigur wurde 2008 dank ihrer Popularität in den sozialen Netzwerken Gaia Online, MySpace und 4chan zu einem Internet-Meme.

Im Jahr 2015 wurden Pepe the Frog-Memes mit hasserfüllten Absichten von der Alt-Right-Bewegung und weißen Rassisten verwendet, als Donald Trump seine Kandidatur für die Präsidentschaft ankündigte.

Im darauffolgenden Jahr schloss sich Furie mit der Anti-Defamation League in einer Social-Media-Kampagne unter dem Hashtag #SavePepe zusammen, um das Symbol von denjenigen zurückzufordern, die es zur Verbreitung von Vorurteilen verwendeten.

Im Jahr 2014 tauchte auf 4chan eine Variante von Pepe the Frog-Memes auf, die als seltene Pepes bezeichnet wurden. Sie wurden wie Sammelkarten weitergegeben, und einige hatten Wasserzeichen, auf denen stand: "RARE PEPE DO NOT SAVE". Dies bedeutete, dass der Künstler das Bild nicht zur öffentlichen Nutzung veröffentlicht hatte. Im April des folgenden Jahres wurde eine Sammlung von 1.200 seltenen Pepes auf eBay angeboten. Sie erreichten einen Höchstpreis von 99.166 $, bevor sie vom Markt genommen wurden. Weitere seltene Pepe-Memes wurden auf eBay und Craigslist angeboten.

Seltene Pepe-Karten auf Counterparty: Die ursprünglichen NFTs (bevor sie NFTs genannt wurden)

Dank ihrer Popularität ist es vielleicht nicht überraschend, dass Pepe der Frosch und seltene Pepes ihren Weg in den Kryptoraum fanden. Sie erschienen 2016 auf Counterparty - einem Open-Source-Protokoll, das auf Bitcoin aufbaut - als nicht-fungible Token (NFTs). Das war noch vor der Existenz von Ethereum-NFTs. Zu dieser Zeit war der Begriff NFT noch nicht einmal in Gebrauch.

Die Einführung der Rare Pepe NFTs wurde durch die berühmte Spells of Genesis SATOSHICARD von 2015 beeinflusst. Die ersten Rare Pepe NFTs wurden im Bitcoin-Block 428.919 geschürft.

Die seltenen Pepe-Bilder auf Counterparty sahen aus wie Sammelkarten und wurden in begrenzten Mengen geprägt. Über die Rare Pepe Wallet konnten Nutzer ihre Rare Pepe NFT-Karten kaufen, verkaufen und lagern. Die Nutzer handelten diese NFTs mit einer Bargeldkarte namens PepeCash.

Außerdem konnten Sammler ihre eigenen Rare Pepe-Bilder in das Rare Pepe-Verzeichnis eintragen. Dies war ein Katalog aller bekannten seltenen Pepe-Karten. Die Richtlinien für die Einreichung waren streng. Sie lauteten:

"Einreichungen müssen ORIGINAL sein. Unser Seltenheits-Qualitätsteam prüft jede Pepe auf ihre Seltenheit. (kein Diebstahl!) Unsere Experten verstehen, dass sich viele Pepe's bis zu einem gewissen Grad voneinander leihen, aber versuchen Sie, so viel Originalinhalt wie möglich hinzuzufügen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Pepe geil ist. Schauen Sie sich die letzten Einträge im Verzeichnis an, um zu vergleichen.

Die Kosten für die Anmeldung betrugen damals etwa 13 Dollar in PepeCash. Die Rare Pepe Foundation entfernte alle anstößigen seltenen Pepes, die eingereicht wurden, bevor sie im Verzeichnis sichtbar waren.

Als die NFT-Community wuchs, startete Furie sein eigenes NFT-Projekt namens Pegz. Die PegzDAO verkauft NFTs nach ihrem eigenen Stil. Im Oktober 2021 versteigerte Pegz in Zusammenarbeit mit dem NFT-Marktplatz Chain/saw eine seltene Pepe-NFT-Karte namens FEELSGOODMAN. Es handelte sich um einen von 500 Token, die ursprünglich im Jahr 2016 von Joe Looney, dem Erfinder der Rare Pepe Wallet, geprägt wurden. FEELSGOODMAN zielte darauf ab, Frieden zwischen den Bitcoin- und Ethereum-Communities zu schaffen. Von den 500 Token wurden 400 verbrannt und einer wurde versteigert. Der Erlös der Auktion und die restlichen 99 NFTs gingen an die PegzDAO.

Für wie viel wurden seltene Pepe NFTs verkauft?

Bei einer Live-Auktion im Januar 2018 in New York City (NYC) wurde ein seltenes Pepe-Sammlerstück von Homer Simpson - damals wurden sie einfach als Sammlerstücke oder Krypto-Sammlerstücke bezeichnet - für 39.000 US-Dollar verkauft. Dies war die erste digitale Kunstauktion in der Geschichte. Viele Online-Nutzer kritisierten den Käufer, Peter Kell, weil er einen so teuren Kauf für etwas tätigte, das ihnen wertlos erschien. Drei Jahre später verkaufte Kell den Homer Pepe jedoch für 312.000 Dollar.

Neben Kells NFT wurden im Jahr 2021 auch andere seltene Pepe NFTs für erstaunlich hohe Summen verkauft. Einige Sammler nutzten ein Softwareprotokoll namens Emblem Vault, um seltene digitale Pepe-Karten so zu rekonfigurieren, dass sie auch auf der Ethereum-Blockchain laufen. Sie boten dann die "verpackten" seltenen Pepe-Karten auf dem NFT-Marktplatz OpenSea an, wo einige für viel Geld verkauft wurden.

Ein seltener Pepe, der um den Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto kreiert wurde, ging beispielsweise für 149,99 $ ETH über den Ladentisch, was zu diesem Zeitpunkt etwa 500.000 $ entsprach. Ein anderes Exemplar desselben seltenen Pepe NFT wurde für etwas weniger verkauft: 111,1 ETH.

Nicht alle Geschäfte mit seltenen Pepe NFT gingen jedoch gut aus. Der Käufer von Furies FEELSGOODMAN NFT verklagte Furie im März 2022 auf über 500.000 $ mit der Begründung, die NFT sei nicht selten genug. Der Käufer, der die in diesem Artikel erwähnte Auktion gewonnen hatte, zahlte 150 ETH für das NFT, das zu diesem Zeitpunkt über 500.000 $ kostete. In der Klageschrift heißt es,

"Thayer glaubte, dass er der Besitzer der einzigen im Umlauf befindlichen FEELSGOODMAN-Karten-NFT sein würde, während die anderen 99 in der DAO eingeschlossen waren."

Die übrigen NFTs wurden jedoch kostenlos an PegzDAO-Mitglieder verteilt, wodurch sich der Wert von Thayers NFT verringerte.

Sind seltene Pepe NFTs es wert, gesammelt zu werden?

Seltene Pepe-NFTs sind nicht so beliebt wie Bored Apes oder Crypto Punks. Aus diesem Grund werden diese NFTs im Allgemeinen nicht so viel und so hoch verkauft wie diese beiden hochrangigen NFT-Sammlungen.

Wenn man sich die aktuellen OpenSea-Listings ansieht, werden seltene Pepe-NFTs (auf Ethereum) für weniger als 1 ETH angeboten oder verkauft. Wenn Sie also diese NFTs mit dem Ziel sammeln wollen, viel Geld zu verdienen, sind Ihre Chancen eher gering, es sei denn, Sie haben eine extrem seltene 1/1-Karte. Wenn Ihr Ziel jedoch nicht der finanzielle Gewinn ist, sondern Sie einfach seltene Pepe-NFTs lieben, können Sie sie trotzdem wegen ihres Kunstwertes sammeln.

Zusätzlich zu den Ethereum-basierten Rare Pepe NFTs können Sie auf einigen Rare Pepe-Marktplätzen auch Gegenstände aus der ursprünglichen Sammlung erwerben, die sich noch immer auf dem Counterparty-Protokoll befindet.