Ist es zu spät, Terra Luna Classic zu kaufen? Krypto-Experten geben ihre LUNC-Prognosen ab

Source: TradingView

Der LUNC-Preis ist in den letzten 24 Stunden um 1 % gestiegen und erreichte 0,00016802 $, während der breitere Kryptowährungsmarkt nach mehreren Tagen der Negativität einen Aufschwung von 3 % genießt. Der aktuelle Preis stellt einen Rückgang von 2% in einer Woche dar, aber einen Anstieg von 5% in den letzten 14 Tagen.

Die jüngste Kursentwicklung von LUNC folgt auf eine Zeit relativer Turbulenzen für die Terra Luna Classic-Community, die eine Reihe von Änderungen und Aktualisierungen diskutiert hat, die darauf abzielen, ihr Ökosystem zu erweitern, das nach dem Zusammenbruch von Terra im Mai massiv gelitten hat. Unter der Annahme, dass die genehmigten Änderungen dazu beitragen können, die Entwicklung anzukurbeln und neue Nutzer anzuziehen, besteht jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass LUNC in nicht allzu ferner Zukunft erhebliche Gewinne verzeichnen wird.

Die Indikatoren von LUNC zeichnen derzeit kein durchweg positives Bild. Der Relative-Stärke-Index (lila) ist in den letzten Stunden unter 50 gefallen, was auf einen zunehmenden Verkaufsdruck hindeutet. Ebenso ist sein gleitender 30-Tage-Durchschnitt (rot) in den letzten Tagen unter seinen 200-Tage-Durchschnitt (blau) gefallen, was auf eine negative Umkehrung hindeutet.

Source: TradingView

Mit anderen Worten: LUNC befindet sich derzeit inmitten einer kurzfristigen Delle. Nichtsdestotrotz könnte diese Talsohle bald erreicht sein und eine Rückkehr zum Wachstum einläuten.

Wenn man das Gesamtbild betrachtet, glauben mehr als nur ein paar Leute innerhalb der Terra Luna Classic (und der breiteren Krypto-Community), dass LUNC signifikante Preissteigerungen bevorstehen. Und was die LUNC-Besitzer selbst betrifft, so ist ein bestimmtes Kursziel, um das sie sich scharen, $1.

Andere Mitglieder der Terra Luna Classic-Gemeinschaft haben weniger ehrgeizige Prognosen abgegeben, da LUNC weiterhin bei 0,000168 $ liegt. Luna Classic HQ, zum Beispiel, schlug ein Ziel für das Ende des Jahres von $ 0,0045, etwas, das eine 2.500% Gewinn in den nächsten paar Wochen bedeuten würde.

Was tatsächliche Experten anbelangt, die nicht auf einen bestimmte Coin festgelegt sind, so hat der Krypto-Twitterer und Telegram-Analyst Il Capo Of Crypto in den letzten Monaten wiederholt davor gewarnt, dass LUNC auf einen Zusammenbruch zusteuert, nachdem er im September eine kurze (aber letztlich nicht nachhaltige) Aufregung erlebt hatte.

Natürlich werden die LUNC-Befürworter eine solche Behauptung bestreiten, auch wenn der Kurs um 69,5 % von 0,00055183 $, dem Höchststand von Anfang September, gefallen ist. Sie werden auf die laufenden Token-Burns verweisen, wobei Binance enthüllt hat, dass allein im letzten Monat 6,4 Milliarden LUNC verbrannt wurden, wobei die Gesamtanzahl der Burns nun bei 35,8 Milliarden liegt.

Es ist erwähnenswert, dass der gesamte zirkulierende Vorrat an LUNC immer noch bei 6,87 Billionen liegt, was bedeutet, dass die Terra Luna Classic-Gemeinschaft einen sehr, sehr langen Weg vor sich hat, wenn sie den Preis des Altcoins in irgendeiner sinnvollen Weise unterstützen will. Angesichts der riesigen Versorgung, einige Leute haben begonnen, für eine massive Token brennen von fast 6 Billionen LUNC.

Aufgrund der jüngsten Governance-Probleme ist es jedoch unwahrscheinlich, dass sich schnell ein Konsens für ein solch groß angelegtes Verbrennen von LUNC-Token abzeichnet.

Zum Beispiel hat ein kürzlicher Vorschlag, die Hälfte der 0,2 % On-Chain-Burns an einen Community-Pool für Entwickler zu senden, viel Widerspruch und Ablehnung hervorgerufen. Die Idee hinter dem Update war es, mehr Terra Luna Classic Netzwerkentwicklung zu finanzieren, so dass LUNC sowohl einen wachsenden Nutzen als auch ein allmählich schrumpfendes Angebot bieten könnte.

Trotz der zugrundeliegenden Logik des Vorschlags glauben einige Community-Mitglieder, dass diese Änderung lediglich dazu führt, dass mehr LUNC im Umlauf bleibt, wodurch die Bemühungen, das Angebot zu reduzieren und den Preis des Altcoins zu erhöhen, untergraben werden.

Dieser Konflikt unterstreicht die großen Differenzen, die innerhalb der Terra Luna Classic Gemeinschaft bestehen. Ähnliches galt auch für einen früheren Vorschlag bezüglich einer "Verschmelzung" mit Terra 2.0, der darauf abzielte, dass LUNC-Inhaber den Coin gegen die neuere LUNA tauschen können.

Unabhängig von den konkreten Ergebnissen der Abstimmungen über die Unternehmensführung zeigt die Uneinigkeit über die jüngsten Vorschläge, wie gespalten die Terra Luna Classic-Gemeinschaft darüber ist, wie das Netzwerk am besten neu gestartet und der Preis von LUNC unterstützt werden kann. Es ist also keineswegs sicher, dass LUNC jemals wieder auf $1 zurückkehren wird, geschweige denn auf $10 oder $100 (wie es sich einige öffentlich erhofft haben).

Selbst bei einer Erholung auf 1 $ würde dies einen Anstieg von fast 600.000 % gegenüber dem aktuellen LUNC-Kurs erfordern. Bei 10 $ würde dies einen Anstieg von etwa 5.800.000 % bedeuten.

Die Unwahrscheinlichkeit solcher Gewinne wird durch die Tatsache unterstrichen, dass LUNC auf dem Höhepunkt seiner Rallye Anfang September (als die Steuerverbrennung zum ersten Mal angekündigt wurde) sein Allzeittief um "nur" 51.000 % übertraf. Jetzt liegt er nur noch 16.700 % über diesem Tiefstand, was zeigt, wie ehrgeizig ein Gewinn von 600.000 % ist.

Weitere vielversprechende Altcoins

Angesichts der Tatsache, dass LUNC-Inhaber möglicherweise sehr lange darauf warten müssen, dass der Altcoin wieder annähernd auf sein früheres Niveau zurückkehrt, sollten Händler lieber neuere Altcoins mit besseren kurzfristigen Aussichten in Betracht ziehen.

Insbesondere Presale-Coins haben trotz des Bärenmarktes ein sehr starkes Jahr 2022 hinter sich. So stieg Tamadoge (TAMA) nach der Notierung an der OKX im Oktober um bis zu 1.800 %, während Lucky Block (LBLOCK) und Battle Infinity (IBAT) Anfang des Jahres einen Anstieg von 6.000 % bzw. 3.000 % verzeichneten, verglichen mit den anfänglichen Vorverkaufspreisen von 0,00015 $.

Die Gelegenheit, diese drei Münzen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu kaufen, ist nun vorbei, doch die drei nachstehenden Münzen halten ihre jeweiligen Vorverkaufspreise noch immer. Alle drei Münzen verfügen über solide Grundlagen und erfahrene Teams, die ihnen die Grundvoraussetzungen für den Erfolg nach dem Börsengang und darüber hinaus bieten.

Das2Trade (D2T) - Vorverkauf geht in die Endphase

Dash 2 Trade läuft auf der Ethereum-Blockchain und ist eine Trading-Intelligence-Plattform, die Anlegern Echtzeit-Analysen und soziale Handelsdaten bietet, um ihnen zu helfen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Sie wird Anfang 2023 in Betrieb gehen, wobei der D2T-Token zur Bezahlung der monatlichen Abonnementgebühren für die Plattform verwendet wird.

Der Vorverkauf von Dash 2 Trade hat bereits mehr als 9,7 Millionen Dollar eingebracht und befindet sich nun in der vierten - und letzten - Phase. Dies gibt frühen Investoren ein begrenztes Zeitfenster, um D2T zu erwerben, bevor es auf Uniswap, BitMart und LBANK Exchange gelistet wird, wobei weitere Handelsplattformen in den kommenden Wochen ihre Unterstützung bestätigen werden.

Calvaria (RIA)

Calvaria (RIA) ist ein Blockchain-basiertes Spiel, in dem Spieler NFT-basierte Karten sammeln, handeln und bekämpfen können. Zusätzlich zu seinen Play-to-Earn-Funktionen wird es Benutzern auch ermöglichen, es zu spielen, ohne Kryptowährung zu besitzen, was es einem breiten Publikum zugänglich machen könnte.

RIA wird innerhalb des Ökosystems für den Kauf von Gegenständen im Spiel und für Einsätze verwendet werden, was ihm einen starken Anwendungsfall verleiht. Der Vorverkauf für den Token hat etwas mehr als 2,4 Millionen Dollar eingebracht und befindet sich derzeit in der fünften Phase, wobei 1 USDT 30,77 RIA kauft.

RobotEra (TARO)

RobotEra (TARO), das ebenfalls auf Ethereum läuft, ist ein Metaverse im Sandbox-Stil, das es Spielern ermöglicht, als Roboter zu spielen und die virtuelle Welt mitzugestalten. Dazu gehört die Erstellung von NFT-basierten Grundstücken, Gebäuden und anderen Gegenständen im Spiel. Das Spiel hat außerdem das Ziel, dass sich die Spieler mit anderen Metaversen vernetzen und ein interoperables Multiversum schaffen können.

1 TARO wird derzeit für 0,020 USDT verkauft (er kann entweder mit USDT oder ETH gekauft werden), obwohl dieser Preis in der zweiten Phase des Vorverkaufs auf 0,025 USD steigen wird. Es hat bereits über eine halbe Million Dollar gesammelt.

