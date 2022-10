Interview mit BISON App CEO Ulli Spankowski - Teil 2: DeFi ist spannend, aber wen verklagt man und wie Krypto alles verbindet

Dies ist der zweite Teil des Cryptonews-Exklusivinterviews mit Dr. Ulli Spankowski, Chief Digital Officer der Boerse Stuttgart, Gründer von Sowa Labs und CEO und Gründer der BISON-App. Den ersten Teil des Interviews finden Sie hier.

Im ersten Teil des Interviews, den Sie hier finden, sprach Ulli unter anderem über die Regulierung, das Rahmenwerk Markets in Crypto Assets (MiCA), Europas große Krypto-Chance und die Zukunft von Stablecoins.

In diesem letzten Teil des Gesprächs geht Ulli unter anderem auf DeFi ein. Er beschreibt das Disintermediationspotenzial von DeFi als "ziemlich überzeugend", glaubt aber, dass sein weiterer Fortschritt von der Lösung des Problems "wen verklagen" abhängen wird, wenn etwas schief geht.

Im Gegensatz zu zentralisierten Börsen, die die Zeit und die Erfahrung hatten, "krisenresistent" zu werden, kann man dies laut Ulli von vielen Akteuren in DeFi nicht behaupten. Hinzu kommt das Problem der ungünstigen Zentralisierung, und Ulli glaubt, dass dies die Einführung auf institutioneller Ebene hemmen wird.

Blockchain wird in allen Branchen Werte freisetzen

Was die Anwendung von Blockchain im Finanzwesen zur Kostensenkung angeht, so sieht er darin eine gewisse Berechtigung, aber das größere Bild wird sein, wie die Technologie durch die Anwendung von Tokenisierung branchenübergreifend Wert freisetzen wird. Für Ulli "geht es nicht nur darum, dass man Dinge auf eine andere Art besitzen kann, sondern auch darum, wie diese Elemente miteinander verbunden werden können."

Im Mittelpunkt der Revolution der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) wird die "Symbiose zwischen traditionellen Finanzdienstleistungen und nicht-finanziellen Dienstleistungen stehen, die Dienstleistungen der, sagen wir, realen Industrie mit der Finanzindustrie kombiniert".

Von der automobilen Mobilität bis hin zu Kundenbindungsprogrammen und Marketing beschreibt Ulli, wie Kryptowährungen und Sektoren wie NFTs transformierend wirken können. Er sagt, dass das Metaverse eine reale Sache ist, aber es wird Zeit brauchen, um sein Potenzial zu erreichen, aber das könnte alles in den nächsten fünf Jahren zusammenkommen.

Die BISON-App plant eine Verdoppelung des Coin Listings

In Bezug auf die BISON-App erklärt er deren Ansatz für die Auflistung und verrät, dass sie die Anzahl der gelisteten Münzen von derzeit 10 verdoppeln wird.

Ulli ist für seinen vorsichtigen und sorgfältigen Ansatz bei der Bewertung von Coins für die Aufnahme in die Liste bekannt und erklärt, dass dies angesichts der vielen institutionellen Partner seiner Gruppe sogar noch notwendiger ist. Im Mai unterzeichnete BISON App eine Vereinbarung mit einem der größten europäischen Online-Broker, flatexDeGiro, um das Krypto-Angebot für seine Kunden zu erleichtern.

Was die Marktaussichten anbelangt, so sieht er in etwa zehn Monaten Licht am Ende des Tunnels, glaubt aber, dass ein Rückgang in der Realwirtschaft im Zusammenhang mit der Energiekrise zu bewältigen sein könnte.

________________________________

Gary McFarlane (GM): Sehen Sie, dass DeFi von den großen Finanzinstituten übernommen wird? Oder sehen Sie es als eine Frage der neuen Jungs, die Krypto-Natives sind, die Bereiche dessen verdrängen, was man als Legacy Finance bezeichnen könnte? Oder arbeiten die beiden Welten vielleicht zusammen?

Ulli Spankowski (US): Ich denke, dass DeFi ein großartiges Konzept ist. Die Idee, weniger auf einen Vermittler angewiesen zu sein, ist ziemlich überzeugend.

Wenn man sich jedoch anschaut, wie das traditionelle Finanzwesen auf institutioneller Basis funktioniert, stellt sich am Ende immer die Frage: Wen soll ich verklagen? Wie kann ich mein Geld zurückbekommen, wenn es schief geht? Und an wen wende ich mich, um Rechtsmittel einzulegen?

Es gibt einige DeFi-Protokolle und -Projekte, die bereits damit beginnen, diese Realität zu berücksichtigen - indem sie eine konforme Art des Aufbaus haben, indem sie Regeln haben, damit es nicht völlig wildwestlich ist.

Aber im Allgemeinen denke ich, dass DeFi eher eine B2C- und Peer-to-Peer-Sache auf der Einzelhandelsebene als auf der institutionellen Ebene ist. Ich denke, dass die institutionelle Akzeptanz erst Jahre später erfolgen wird, wenn das Problem "wen soll ich verklagen" weitgehend gelöst ist.

Institutionelle Anleger müssen nicht unbedingt 20 bis 25 % Rendite erzielen - ihnen genügen drei bis fünf bis sieben, je nach dem Risiko, das sie eingehen.

DeFi wird vorerst eher eine Sache des Einzelhandels sein

Ich denke also, dass es eher eine Sache für den Einzelhandel sein wird. Und wenn wir uns den institutionellen Akteuren zuwenden, wird DeFi eher institutionelle Probleme wie automatisiertes Market Making oder nicht bankfähige Vermögenswerte und Vermögenswerte, die nicht so stark gehandelt werden, lösen, aber ich sehe das derzeit nicht auf einer sehr starken institutionellen Ebene.

Außerdem ist DeFi nicht so krisenresistent wie zum Beispiel zentralisierte Kryptobörsen, die es seit fast 10 Jahren gibt, wenn man an Unternehmen wie Bitstamp denkt. In den letzten fünf bis zehn Jahren gab es eine Menge Krisen und Zusammenbrüche, und diese Börsen sind damit fertig geworden.

Das Gleiche kann man nicht von der DeFi-Börse sagen, wo jede Woche eine neue Brücke gehackt wird oder ein weiteres Problem auftaucht, das auf den Mangel an Transparenz bei Dingen wie der Zentralisierung der Knotenpunkte und der Verwaltung zurückzuführen ist.

GM: Was die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) im weiteren Sinne angeht und wie sie die Kosten im Backoffice reduzieren könnte, so haben einige institutionelle Akteure wie JP Morgan die Nase vorn. Sehen Sie, dass sich das weiterentwickelt, oder sind die Interoperabilitätsprobleme konkurrierender Systeme, die von verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern genutzt werden, ein Hindernis?

US: Für Institutionen ist das ein Problem, da jede versucht, eine Art geschlossene Blockchain-Technologie zu haben, und es kommt auch auf die Frage zurück, wen man verklagen kann, wenn die Dinge schief laufen.

Man ist also im Grunde nur auf eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern beschränkt, die, sagen wir mal, im System aktiv sein können? Und das funktioniert nur, wenn jeder Ihre Lösung grundsätzlich akzeptiert. Aber wie funktioniert das Zusammenspiel mit anderen offenen Netzen, die von viel mehr Menschen genutzt werden?

Ich denke, dass es einige Fälle geben könnte, z. B. bei der Abrechnung in Teilen des Bankensektors, wo man wirklich große Tickets hat, die unter der Kontrolle einer Institution stehen, aber im Allgemeinen denke ich, dass es wahrscheinlicher ist, dass sich öffentliche Blockchains durchsetzen werden.

Insbesondere wenn man an Ethereum, Smart Contracting, Zahlungen und Zahlungslösungen denkt, denke ich, dass offene Systeme eher Erfolg haben werden als große Institutionen mit ihren geschlossenen Systemen.

GM: Welche Sektoren außerhalb des Finanzsektors sind Ihrer Meinung nach besonders reif für eine Umwälzung durch die Blockchain-Technologie?

US: Ich denke, dass zum Beispiel der Mobilitäts- und der Energiesektor ein erhebliches Potenzial für die Blockchain haben, aber ich sehe eine breitere Akzeptanz, wenn viele unterschiedliche Branchen sie in ihre bereits bestehenden Aktivitäten einbeziehen.

Es ist eine ganzheitliche Sache - man kann Eigentum, Verträge und Zahlungen in einer DLT-Lösung kombinieren. Und das ist das Interessante daran. Deshalb denke ich, dass dies auch der Weg des Web 3.0 ist.

Blockchain ist für mich die Weiterentwicklung des Internets

Blockchain ist für mich eine Weiterentwicklung des Internets, bei der man nicht nur konsumieren, sondern auch an der Produktivität des Internets teilhaben kann, und man kann sein eigenes Vermögen auf diese Ebene bringen.

Wenn man an seine digitale Identität denkt, an die Daten, die jeder da draußen hat, an all die großen Unternehmen, die uns ausspionieren, werden wir vielleicht in der Lage sein, mehr Kontrolle über unsere eigenen Daten zu haben und damit Geld zu verdienen.

Ich denke also, dass es sich um eine Kombination aus der Finanzindustrie und Finanzdienstleistungen mit völlig anderen Dienstleistungen handelt, wie z. B. der Automobilindustrie und der Mobilität, die ich bereits erwähnt habe.

Ich mag das Beispiel einer tokenisierten Version des Parkplatzes, bei der Ihr Auto einen Chip enthält, so dass die Zahlung automatisch erfolgt, wenn Sie hinein- und herausfahren. Nun, das ist nicht wirklich so ausgefallen.

Das wirklich Interessante ist, dass man Eigentümer des Parkplatzes sein kann oder, mit der Tokenisierung, zu einem Teileigentümer des Parkplatzes wird.

Je mehr Autos rein- oder rausfahren, desto mehr Geld verdienen Sie. Vielleicht konzentriere ich mich auf die Automobilbranche, weil ich Deutscher bin, aber die Bereiche Mobilität und Energie können die Tokenisierung wirklich nutzen.

GM: Sie verbinden diese Vision der Tokenisierung mit der Anwendung der Blockchain-Technologie in allen Sektoren, aber in einigen mehr als in anderen?

US: Potenziell ja. Letztlich gibt es aber verschiedene Ebenen. Wenn man sich den NFT-Bereich ansieht, besteht die Möglichkeit, dass sich der Marken- oder Marketingsektor komplett verändert.

Die bisherigen Kundenbindungsprogramme werden bereits jetzt zu etwas anderem, wenn man NFTs als Teilbesitz von etwas betrachtet, das mit verschiedenen Rechten versehen werden kann. Es handelt sich nicht nur um ein Kundenbindungsprogramm, sondern man kann sich aktiv mit dem Kundenbindungsprogramm auseinandersetzen, so dass es zu einer anderen Sache wird.

Außerdem ist es viel leistungsfähiger als ein Treueprogramm, bei dem man Meilen sammelt, richtig. Es gibt Ihnen also die Möglichkeit, ein engagierterer Fan oder Unterstützer zu sein, und Sie können wirklich davon profitieren.

Die jüngere Generation lebt bereits in einer Online-Parallelwelt

Dann gibt es noch die jüngeren Generationen, die sich voll und ganz dem Gaming verschrieben haben und zunehmend in ihren parallelen Online-Welten leben.

Wir sind zwar mit Facebook aufgewachsen, das war unser Ding, aber die jungen Leute leben komplett in einer Second-Life-Welt, in der man im Grunde einkaufen, konsumieren und sich das dann vielleicht automatisch in Echtzeit liefern lassen kann.

Es ist also im Grunde ein dreistufiges Amazon - man lebt in der Welt von etwas, das man mag, konsumiert dort und kann sich die dazugehörigen Produkte später auch physisch liefern lassen.

GM: Ich kam gerade auf das Metaverse zu sprechen. Sie haben es dort wirklich behandelt - Sie glauben also, dass es mehr als nur ein Hype ist. Es ist eine reale Sache, die mit dem Internet passieren wird; die Dinge werden sich in diese Richtung bewegen?

US: Ja, ich glaube, dass es eine völlig neue Perspektive auf Bereiche wie Treueprogramme und Fanbindung eröffnet. Und es wird auch die Art und Weise, wie wir in Zukunft Marketing betreiben, erheblich beeinflussen.

Es geht nicht nur darum, dass wir Dinge auf eine andere Art und Weise besitzen können, sondern auch darum, wie diese Elemente miteinander verbunden werden können.

GM: Und sehen Sie diese Technologie als einen Bereich, der vielleicht von den bestehenden großen US-Tech-Unternehmen kolonisiert wird? Wird Europa in der Lage sein, seinen Vorsprung bei den Krypto-Bestimmungen zu nutzen und die Auswirkungen zu sehen.

US: Man kann sehen, wie sehr sich diese Unternehmen bereits darauf konzentrieren, dort einzusteigen. Schauen Sie sich zum Beispiel Meta und Facebook an und wie sie wirklich versucht haben, das Geschäftsmodell zu ändern, um sich diese Welt anzueignen; und wie Unternehmen wie McDonald's, Breitling und all diese Luxusmarken darauf aufspringen und versuchen, ihre Kunden in das Metaverse zu bringen und sie dort zu binden. Ich glaube, das wird eine sehr große Sache werden.

Ich glaube aber nicht, dass wir das schon nächstes Jahr sehen werden. Ich denke, es braucht eine gewisse Zeit, um sich zu entwickeln. Ich denke also, dass es noch mindestens fünf Jahre dauern wird, bis das Metaverse wirklich in Gang kommt.

Dennoch denke ich auch, dass es in Zukunft wahrscheinlich ein viel höheres Bewusstsein geben wird. Und hier denke ich, dass Blockchain uns auch helfen wird, wenn es um Daten und private Identität geht und wie wir uns in diesem Metaverse bewegen und verhalten.

GM: Um auf Ihr Kerngeschäft zurückzukommen. Wie entscheiden Sie bei BISON, welche Vermögenswerte Sie auflisten? Natürlich ist die Liquidität ein entscheidender Faktor, aber was sind die anderen Kriterien, die dabei eine Rolle spielen?

US: Kundeninteressen und, sagen wir, die Marktkapitalisierung stehen an erster Stelle, und als vollständig reguliertes Institut können wir sicher sein, dass wir alle regulatorischen und Compliance-Anforderungen erfüllen, die mit dem Coinverbunden sind. Das kann "Travel Rules", Kettenanalytik und Dinge zur Verfolgung und Rückverfolgung von Münzen bedeuten, die man tun muss, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Da wir die Münzen für unsere Kunden treuhänderisch verwahren, müssen wir auch sicherstellen, dass wir unseren Kunden eine sichere Verwahrungslösung für die Münze garantieren oder anbieten können, falls sie diese nicht selbst verwahren wollen.

Wir prüfen auch Bereiche wie die Besteuerung, wie die Kunden besteuert werden könnten, wer hinter den Protokollen steht, ob es in den Protokollen Probleme mit Parteien und Partnern gibt, von denen wir nichts wissen.

Wir haben ein sehr stabiles Verfahren für die Aufnahme von Kunden geschaffen, das gut funktioniert. Die Aufnahme neuer Kunden erfolgt nicht im Handumdrehen. Es braucht etwas Zeit. Außerdem haben wir unsere eigenen Rechts- und Compliance-Abteilungen, die auch ein Mitspracherecht bei der Listung haben.

GM: Es gibt viele Dinge zu beachten, es ist also ein riesiges Minenfeld. Auf der anderen Seite besteht für einige Firmen vielleicht die Gefahr, dass sie nicht schnell genug handeln, um das Handelsvolumen neuer Coins zu erfassen. Aber Sie sind eher der Rolls-Royce oder Daimler Benz der Branche, wo Sie der Qualität den Vorrang vor der Quantität und einer guten Due-Diligence-Prüfung vor der Geschwindigkeit geben?

US: Ja, das ist genau das, was wir versuchen zu tun, aber wir konzentrieren uns auch darauf, schneller zu werden. Aber wenn man sich die Geschäftskunden und Partner ansieht, mit denen wir zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten wollen, sind sie noch langsamer als wir. Sie müssen mehr auf institutioneller Ebene überzeugt werden.

So haben wir beispielsweise im Mai eine Partnerschaft mit flatexDeGiro bekannt gegeben, einem der größten Online-Broker in Europa, der uns für sein Krypto-Angebot an seine Kunden einsetzt.

Genau aus diesen Gründen müssen wir alles völlig legal und aufsichtsrechtlich konform machen. Das ist für diese Partner wichtiger als die Auflistung einer Vielzahl von Münzen.

GM: Wo sehen Sie den Kryptomarkt und die Krypto-Industrie in fünf bis zehn Jahren, wenn Sie einen Blick über den Tellerrand werfen? Sehen Sie Fortschritte bei den Zahlungen? Oder wird das für den Verbraucherzahlungsverkehr eher kein Thema sein? Oder wird es eher die industrielle Seite sein, also die Infrastruktur und die Unternehmen, die diese Technologie nutzen?

US: Zunächst einmal sehe ich bei Kryptowährungen eine viel stärkere Regulierung und einen viel stärkeren institutionellen Charakter, was bedeutet, dass sehr, sehr traditionelle große Akteure in diesen Bereich eintreten werden.

Wenn es um digitale Vermögenswerte geht und darum, was man mit Blockchain und DLT (Distributed Ledger Technology) tatsächlich tun kann, sehe ich in etwa 10 Jahren eine viel engere Verbindung von Bereichen, die vorher nicht so eng miteinander verbunden waren, wie ich bereits erwähnt habe.

Krypto wird eine Symbiose zwischen traditionellen Finanzdienstleistungen und Nicht-Finanzdienstleistungen schaffen

Es wird eine Symbiose zwischen traditionellen Finanzdienstleistungen und nicht-finanziellen Dienstleistungen geben, die Dienstleistungen der, sagen wir, realen Industrie mit der Finanzindustrie kombiniert, und viele neue Marktplätze mit neu handelbaren Vermögenswerten - Kunst, Autos, Immobilien, was auch immer - werden sich in diese Richtung bewegen.

Das bedeutet, dass die Portfolios digitaler Vermögenswerte diversifizierter und breiter werden. Die Kryptotechnologie wird der Realwirtschaft verbesserte Dienstleistungen bringen, die dann wiederum mit den durch die Blockchain ermöglichten Finanzdienstleistungen kombiniert werden.

GM: Wie sieht es mit den Risiken aus, denen sich die Branche beispielsweise durch übereifrige Regulierungen, Verbote oder andere Bedrohungen ausgesetzt sieht? Und wohin wird sich der Markt Ihrer Meinung nach kurzfristig entwickeln, wo ist der Tiefpunkt?

US: Ich denke, dass es natürlich immer ein Risiko gibt, wenn es um Sicherheit, Datenschutzverletzungen usw. geht.

Aber das größte Risiko ist die Überregulierung. Wenn wir jemals in eine Situation kommen, in der wir einen Finanzmarktcrash vom Ausmaß des Jahres 2008 haben und Kryptowährungen zu diesem systemischen Risiko beigetragen haben, das dem zugrunde liegt, dann würde wahrscheinlich ein Überregulierungsrisiko folgen.

Ich hoffe, dass wir uns als Branche nicht so sehr auf rein geldgetriebene Dinge konzentrieren

Deshalb hoffe ich wirklich, dass wir als Branche die Dinge so einrichten, dass wir uns nicht so sehr auf rein geldgetriebene Dinge konzentrieren, sondern dass wir auch daran denken, dass wir eine sehr solide technische und regulatorische Einrichtung brauchen.

Wenn uns das gelingt, wird die Kryptowährung meiner Meinung nach das Spiel verändern. Aber das Risiko, dass Kryptowährungen in einigen Regionen der Welt verboten werden, ist schon jetzt in einigen Ländern gegeben. Das ist also ein echtes Risiko. Ich glaube nicht, dass Europa jetzt mit MiCA ein solcher Ort sein wird.

Ich denke, dass die Europäische Union klug genug ist, um zu verstehen, dass Kryptowährungen, wie ich bereits erwähnt habe, viele Möglichkeiten für Europa und auch Arbeitsplätze schaffen werden.

Aber ja, ein Verbot oder eine sehr restriktive Gesetzgebung in anderen Nationalstaaten auf der ganzen Welt könnte ein Problem darstellen.

Wir werden vielleicht ein Problem haben, wenn Bitcoin sehr erfolgreich ist und wirklich zu einer globalen Währung wird, denn dann werden die Staaten beginnen, Bitcoin als eine Bedrohung für die nationale Souveränität zu sehen.

In Wahrheit glaube ich nicht, dass das passieren wird - dass Bitcoin eine global gehandelte Währung wie der Dollar oder der Euro wird. Aber wenn es dazu käme, wäre das an sich, unabhängig von den Versuchen, ihn zu verbieten, was wahrscheinlich aus technologischen Gründen scheitern würde, ein großer Wendepunkt.

Wo die Talsohle liegen könnte, ist schwer zu sagen, aber aus europäischer Sicht hängt es sicherlich mit der Energiekrise zusammen, und die hängt mit der Situation in der Ukraine zusammen, so dass das, was dort passiert, ein Indikator wäre.

Vielleicht sehen wir in naher Zukunft einen Rückgang der Aktivitäten in der Realwirtschaft, und das könnte sogar eine weitere Abwärtsbewegung auf dem Markt bedeuten. Aber ich riskiere meinen Kopf und sage, dass ich glaube, dass dieser Krypto-Winter vielleicht noch 9-10 Monate andauern wird.

Hier finden Sie teil 1 des Interviews