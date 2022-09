Interview mit BISON App CEO Ulli Spankowski - Teil 1: Es ist Zeit, ein Krypto-Produkt zu entwickeln und warum Europa schlau ist und Stablecoins Strategien sind

Quelle: BISON app. Ulli Spankowski, CEO von BISON app, ist auch Leiter des Bereichs Digital Assets bei der Börse Stuttgart und Gründer von Sowa Labs.

Im ersten Teil eines zweiteiligen Interviews sprach Cryptonews exklusiv mit Dr. Ulli Spankowski, Leiter des Bereichs Digital Assets an der Börse Stuttgart, Gründer von Sowa Labs und der BISON-App sowie deren CEO.

In einer breit angelegten Diskussion gab Ulli Einblicke in die Entwicklungen im Kryptobereich und in die Richtung, in die wir uns als Branche bewegen.

Ulli erörterte, wie die aktuellen Marktbedingungen den besten Unternehmen des Sektors helfen, sich mehr denn je auf die Produktentwicklung zu konzentrieren.

Er erläuterte, wie die Regulierung immer im Mittelpunkt des Ansatzes der BISON-App stand, die das Flaggschiffprodukt der sechstgrößten Kryptobörsengruppe in Europa für digitale Vermögenswerte ist.

Europa ist klug mit MiCA

Er ist der Meinung, dass Europa mit MiCA (Markets in Crypto Assets) einen klugen Weg eingeschlagen hat, der Unternehmen von außerhalb der EU in die Region bringen und als Motor für die Schaffung von Arbeitsplätzen dienen wird. Ulli besteht darauf, dass Krypto eine große Chance für Europa ist.

Ulli also elaborates on how the participation in the industry and market has changed, with many more institutional players involved, and how this is something he is seeing with BISON and the Börse Stuttgart’s institutional partnerships and clients.

Algo Stablecoins eröffnen Angriffsvektoren

Für Ulli sind Stablecoins "clever und brillant", aber sie haben ihre Tücken. Er erklärt jedoch, dass Stablecoins letztlich eine "Strategie" darstellen, die derjenigen ähnelt, die einst von den Zentralbanken verfolgt wurde.

Obwohl sie clever sind, besteht die Gefahr, dass Algo-Stablecoins einen "Angriffsvektor auf diese Strategie" eröffnen, was bedeutet, dass sie von physisch besicherten Stablecoins in den Schatten gestellt werden könnten.

Ulli ist der Meinung, dass eine starke Regulierung von Stablecoins die wesentliche fehlende Zutat ist, um der "Marktmanipulation" Einhalt zu gebieten.

Er hält es auch für unwahrscheinlich, dass digitale Zentralbankwährungen Stablecoins verdrängen werden.

_____________________________

Gary McFarlane (GM): Die derzeitige Marktsituation stellt natürlich alle Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte vor Herausforderungen, bietet aber auch Chancen. Für eine Organisation wie die Ihre, die ich an der Spitze des Baumes sehen würde und die, wie ich annehme, eine sehr gute Bilanz hat, ist das eine ziemlich starke Position. Wie ist Ihre Perspektive?

Ulli Spankowski (US): Ja, genau, das ist richtig. Ich denke, dass wir in Europa die sechstgrößte Börsengruppe sind, wenn es um die gesamte Marktkapitalisierung geht. Wir sind wahrscheinlich weltweit eine der größten traditionellen Finanzbörsen [Börse Stuttgart], die sozusagen das größte Engagement im Kryptobereich hat. Ja, wie Sie es ausdrücken, die Zeiten sind ziemlich herausfordernd.

Aus der Sicht der Kunden ist es eigentlich recht interessant. Man könnte es als eine Gelegenheit sehen, in den Markt einzusteigen oder wieder einzusteigen, und viele Leute, die an den Krypto-Bereich gewöhnt sind, nutzen diese Gelegenheit tatsächlich.

Betrachtet man die Situation aus der Perspektive eines Unternehmens auf dem Markt, so ist sie natürlich ziemlich schwierig, wie wir in der gesamten Branche sehen können.

Die Umsätze sind wahrscheinlich für alle kryptobezogenen Anbieter, Börsen und Marktplätze auf der ganzen Welt niedriger als erwartet. Man kann auch sehen, dass viele Börsen entweder Mitarbeiter entlassen oder in andere ernsthafte Schwierigkeiten geraten.

Fokus auf Krypto-Produkte und Entwicklung

Es ist aber auch ein Szenario, um sich mehr auf die eigene Produktentwicklung und die Weiterentwicklung der eigenen Strategie zu konzentrieren.

Was funktioniert gut, was kann noch besser funktionieren? Und was müssen Sie an Ihrem Produktangebot ändern, um für die Zukunft besser aufgestellt zu sein, damit Sie auch in den kommenden Jahren ähnliche Stürme überstehen?

Ich denke, dies ist ein Ansatz und eine Chance, die wir bei vielen unserer institutionellen Partner sehen. Wir tun dasselbe, indem wir uns sehr stark auf weitere Wachstumsstrategien und Möglichkeiten konzentrieren, um unser Produkt für unsere Kunden noch attraktiver zu machen.

GM: Es sieht so aus, als gäbe es viele Institutionen, die ihre Strategien und Untersuchungen durchgeführt haben und nun zurückkommen und sagen: Nun, lasst uns das tun. So hat beispielsweise die NASDAQ kürzlich eine Verwahrungsoperation angekündigt.

Vor dem Hintergrund des Crashs gehen Institutionen - und Kleinanleger - also besonnener an die Sache heran, und selbst jene Institutionen, die vielleicht noch Zweifel an der digitalen Anlageklasse haben, sagen, dass wir die Kundennachfrage befriedigen und für Kryptowährungen offen sein müssen. Ist das aus Ihrer Sicht eine faire Einschätzung?

US: Eigentlich stimme ich Ihnen vollkommen zu. Offensichtlich befinden wir uns derzeit in einer Art Krypto-Winter, in dem verschiedene Umstände zusammenkamen, angefangen bei der Krise in der Ukraine und dem wirklich schlechten wirtschaftlichen Umfeld in Asien.

Die Kryptowährung hat sich in den letzten drei oder vier Jahren aus der Sicht der Anleger anders entwickelt, denn vorher waren es hauptsächlich Kleinanleger. Jetzt gibt es auch viele institutionelle Anleger, die sich in diesem Bereich engagieren.

Aufgrund der Inflation und der veränderten Zinspolitik auf der ganzen Welt haben viele Anleger im Tech-Bereich nach weniger risikoreichen Anlagen Ausschau gehalten. Diese risikoärmeren Renditen sind aufgrund der steigenden Zinssätze besser verfügbar.

Und die Beziehung zwischen Tech-Aktien und Kryptowährungen hat erheblich zu dem dramatischen Rückgang der Bewertungen digitaler Vermögenswerte beigetragen.

Viele institutionelle Akteure sind langfristig in Kryptowährungen investiert.

Um jedoch mit dem übereinzustimmen, was Sie gerade sagten, sehe ich bei den institutionellen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, und den potenziellen Kunden, mit denen wir auf institutioneller Seite sprechen, sowie bei dem, was ich in den Nachrichten sehe, dass viele institutionelle Akteure langfristig auf Kryptowährungen setzen.

Sie haben also beträchtliche Summen in die Regulierung ihrer Produktkonfigurationen investiert. Ich glaube nicht, dass sie jetzt plötzlich aufhören und beschließen, in Zukunft keine Kryptowährungen mehr anzubieten.

Das gilt insbesondere für die Fondsbranche. Sie haben gerade erst begonnen, in das Feld einzusteigen, und es gibt eine Menge Anfragen von der Einzelhandelsseite. Man steht also unter Druck, Produkte auf den Markt zu bringen, die die Kunden wünschen. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten zwei, drei Jahren viele institutionelle Kunden auf den Markt kommen werden, so dass ich die Tatsache, dass wir derzeit diesen Rückgang haben, etwas gelassener sehe.

Wir sollten jedoch hinzufügen, dass sich dieser Rückgang von dem unterscheidet, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, und zwar aufgrund der Tatsache, dass ich denke, dass jetzt einige Situationen zusammenkommen, wie z. B. der Rückzug von Tech-Investoren, wie ich bereits erwähnt habe, sowie die Ukraine-Krise und das damit verbundene Energieproblem. Und natürlich gibt es auch einige kryptospezifische Marktprobleme, wenn es um Kredite und DeFi geht.

GM: BISON ist dafür bekannt, sehr konservativ und rigoros zu sein, was die Anzahl der Vermögenswerte angeht, die Sie den Märkten anbieten, mit 10 Kryptowährungen?

US: Ja, im Moment bieten wir tatsächlich 10 Kryptowährungen an, aber in den nächsten Monaten werden wir unser Universum an Kryptoangeboten verdoppeln.

Und ja, ich denke, das ist auch der richtige Weg, um, sagen wir mal, die relevantesten und interessantesten Coins anzubieten, natürlich mit einer Marktkapitalisierung, die eine gute Liquidität unterstützt. Sie müssen sich immer darauf konzentrieren, wer Ihr Kunde ist und wer das Produkt kaufen will.

Ich denke, es ist nicht notwendig, Hunderte oder 1.000 verschiedene Kryptowährungen anzubieten. Man muss vor allem auf das Handelsvolumen achten, denn als Handelsplatz verdienen wir natürlich Geld mit dem Handel. Wenn man Münzen auflistet, die nicht viel gehandelt werden, verursacht das nur Kosten und keine Gewinne.

Wir glauben, dass unser Ansatz der kluge ist.

GM: Gut, kommen wir nun zur Regulierung, die eindeutig ein sehr wichtiges Thema ist. Europa ist bei der Regulierung weltweit führend, auch wenn der MiCA-Rahmen erst in etwa 18 Monaten in Kraft treten wird. Ich denke, dass Sie bei BISON in einer starken Position sind, da Sie bereits zu den am stärksten regulierten Unternehmen im Kryptobereich gehören. Das gibt Ihnen also einen Vorsprung vor der Konkurrenz, richtig?

US: Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt, den Sie anführen. Aus unserer Sicht war die Regulierung immer etwas absolut Notwendiges, um Krypto massenmarktfähig zu machen.

Natürlich ist die Regulierung im Bereich des Einzelhandels wichtig, vor allem wenn es um den Kundenschutz geht. Aber man wird nicht in der Lage sein, ein massenmarktfähiges Produkt im institutionellen Bereich zu entwickeln, wenn man nicht die entsprechende Regulierung um sich herum hat.

Wir waren von Anfang an der Meinung, dass Kryptowährungen vollständig reguliert sein müssen; wir brauchen alle notwendigen AML-Richtlinien (Anti-Geldwäsche), alle notwendigen Lizenzen usw. Ohne das ist es meiner Meinung nach zu schwierig, deutsche Einzelhändler und Institutionen ins Boot zu holen. Ich glaube, die Deutschen sind im Allgemeinen etwas risikoscheuer als andere. Ich denke also, dass die Regulierung eigentlich ein Pluspunkt ist, und wir halten uns an alle Vorschriften.

Bei der Regulierung ist man im Vorteil, wenn man bereits alles im Griff hat.

Das ist ein erheblicher Kostenfaktor, nicht wahr? Ja, es ist ein Vorteil, wenn man schon alles hat und sich an diesen Bereich gewöhnt hat, wenn man seine Geschäftsmodelle in der Vergangenheit auf die Regulierung ausgerichtet hat.

Ja, ich denke, dass die Regulierung in gewisser Weise eine Chance für uns ist, aber ich muss auch zugeben, dass die Einhaltung von Vorschriften manchmal nicht so schnell geht wie die Entwicklung von Produkten.

Lassen Sie es mich so ausdrücken: Es gibt andere Marktplätze, die sehr erfolgreich darin sind, die Rechtsprechung zu wechseln und von Ort zu Ort zu manövrieren, nur um bestimmte Vorschriften nicht einhalten zu müssen.

Für mich ist die Einhaltung der Vorschriften ein langfristiger Gewinn. Die Frage ist also, ob man in einem institutionellen Umfeld erfolgreich sein kann, wenn man diese Art von "Hopping" hinter sich hat.

Und die Partner, die mit Ihnen zusammenarbeiten - akzeptieren sie diese Art der strategischen Politik, die Sie gewählt haben?

Ich denke, Europa hat etwas sehr, sehr Kluges getan

Wir sind sehr für die Regulierung von Kryptowährungen. Und was Sie darüber sagten, dass Europa der Kurve voraus ist, ich denke, Europa hat etwas sehr, sehr Kluges getan. Denn es geht nicht nur um Regulierung, sondern auch um Arbeitsplätze, richtig?

Wenn wir einen institutionellen Rahmen für den Handel mit Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten in Europa haben, haben wir einen sehr attraktiven Wirtschaftsraum für andere Unternehmen, in dem sie tätig werden können.

Und wenn ich das deutsche Beispiel nehme, dann haben wir in der Vergangenheit eine Menge großartiger Dinge erfunden, die dann in anderen Teilen der Welt in Produktion gingen, weil wir uns einfach nicht genug auf das konzentriert haben, was wirklich Wert für uns schafft.

Ich denke also, dass die Regulierung eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, Deutschland und auch die Europäische Union haben das verstanden, indem sie einen soliden Regulierungsrahmen für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte entwickelt haben.

Das ermöglicht es uns nicht nur, Produkte anzubieten, sondern auch Arbeitsplätze zu schaffen. Ich glaube, dass Blockchain und der gesamte Bereich der digitalen Vermögenswerte in Zukunft erhebliche Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen werden.

GM: Und glauben Sie, dass das europäische Beispiel zu einem Vorbild für die globalen Finanzaufsichtsbehörden und Regulierungsbehörden werden kann?

US: Natürlich schaut man sich weltweit um, um zu sehen, wo es solide aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für Privatkunden und institutionelle Anleger gibt, und dann nimmt man im Grunde das Beste vom Besten und wendet es an.

Aber glaube ich, dass wir weltweit ein MiCA haben werden? Niemals, denn Regulierung ist etwas, worauf Staaten sehr bedacht sind, und wird manchmal dazu benutzt, andere Teilnehmer, die in Ihren Wirtschaftsraum eintreten wollen, zu behindern. Ich denke, dass es sich bei der Regulierung von Kryptowährungen ähnlich verhalten wird.

GM: Sicher, aber glauben Sie, dass die Umrisse ähnlich sein werden, was Dinge wie die vom IWF als "Travel Rule" bezeichnete Regel zur Erfassung der mit Transaktionen verbundenen IDs und so weiter angeht, auch wenn die verschiedenen Nationalstaaten die Dinge etwas anders umsetzen?

US: Ja, das ist weltweit zu beobachten, vor allem, wenn es um AML geht. Es wird gemeinsame Regeln auf der ganzen Welt geben, und ich denke, dass alle Nationen im Grunde die gleiche Auffassung haben werden. Und aus meiner Sicht denke ich auch, dass dies mehr institutionellen Charakter haben sollte. Das ist auf jeden Fall auch notwendig.

GM: Was glauben Sie, welche Auswirkungen die Probleme im Zusammenhang mit Stablecoins haben werden, nachdem was mit TerraUSD passiert ist?

Sehen wir einen Dominoeffekt in der gesamten Branche, insbesondere bei algorithmischen Stablecoins? Wird das die Gesetzgebung rund um Stablecoins beschleunigen? Wir haben darüber gesprochen, dass wir in der Branche eine Regulierung brauchen, aber besteht die Gefahr, dass die Regulierung zu weit gehen könnte?

Vielleicht werden die Regulierungsbehörden sagen, dass nur Banken Stablecoins ausgeben können, oder es wird belastende Eigenkapitalanforderungen geben, die für das durchschnittliche Kryptounternehmen schwer zu erfüllen sind? Wie sehen Sie also die weitere Entwicklung? Das sind eine Menge Fragen. Aber suchen Sie sich den Teil aus, der Ihnen am besten gefällt.

US: Stablecoins sind ein sehr interessantes Feld. Zunächst einmal halte ich die Idee von algorithmischen Stablecoins für clever und brillant. Im Bereich der Blockchain ist es jedoch ziemlich schwierig, damit wirklich erfolgreich zu sein.

Und warum ist das der Fall? Im Grunde ist ein algorithmischer Stablecoin eine Strategie, oder? Es ist eine Strategie, die die Zentralbanken in der Vergangenheit mit festen Wechselkursen und einer Bindung an eine andere Währung verfolgt haben.

Der Unterschied aus meiner Sicht ist, dass es bei einer algorithmischen Stablecoin nicht viel Spielraum gibt, um das zu ändern, wenn es einmal in Stein gemeißelt ist. Außerdem ist dann die Möglichkeit eines Angriffs auf diese Strategie völlig offen.

Und wenn Sie fragen, ob wir Eigenkapitalanforderungen oder Regeln brauchen, könnte das ein Problem sein. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Vorschriften haben, um Marktmanipulationen zu verhindern.

Nehmen Sie zum Beispiel Terra USD, das ist etwas, was auch mit dem Pfund Sterling passiert ist, als Soros den Angriff startete, der es aus dem Europäischen Wechselkursmechanismus drängte.

Regeln zur Beendigung der Marktmanipulation erforderlich

Wenn man angemessene Regeln hat, die Marktmanipulationen verhindern, kann man diese Handlungen tatsächlich illegal machen. Und ich denke, dass dies dazu beitragen wird, algorithmische Stablecoins zu schützen, wenn wir einen transparenteren Blockchain-Raum haben.

Ich bin mir nicht zu 100 % sicher, ob es das Richtige ist oder nicht; ich denke, dass Stablecoins in ihrem Einfluss auf die gesamte Kryptoindustrie erheblich zugenommen haben. Aber ich denke, die physisch gesicherten Stablecoins werden wahrscheinlich erfolgreicher sein als die algorithmischen Stablecoins.

GM: Glauben Sie, dass die Stablecoins die Entwicklung und Einführung von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) beschleunigen werden?

US: Ich glaube nicht, dass die digitalen Zentralbankwährungen die privaten Stablecoins ersetzen werden, aber ich denke, dass die wahre Rolle der digitalen Zentralbankwährungen erst dann zum Tragen kommen wird, wenn wir MiCA haben; und sobald wir mehr Aktivitäten im Bereich der digitalen Vermögenswerte haben, wenn es um die Digitalisierung von Aktien und anderen Anlageklassen unter Verwendung von Blockchain geht - ich denke, dass die digitalen Zentralbankwährungen dann eine wichtigere Rolle spielen werden.

Ich denke, der eigentliche Anstoß für eine Zentralbank für digitale Währungen wird kommen, nachdem die Regulierung in Kraft ist und mit der Einführung des Handels mit digitalen Vermögenswerten und der Abrechnung von digitalen Vermögenswerten, wenn es z.B. um die Pilotregelung geht.

GM: Sehen Sie im Zusammenhang mit der Einführung einer CBDC Gefahren für den Datenschutz? Ein CBDC würde einer zentralisierten Behörde eine Menge potenzieller Kontrollmöglichkeiten bieten, um jede einzelne Zahlung in der gesamten Wirtschaft zu verfolgen. Aber es hätte auch Vorteile, denke ich. Vermutlich sind das die Gründe, warum die Zentralbanken daran interessiert sind. Was denken Sie darüber?

US: Es ist schwer zu sagen, wie die sozioökonomischen Auswirkungen aussehen werden. Aus technologischer Sicht ist es besonders interessant. Ich befürchte jedoch, dass die Menschen im größeren öffentlichen Raum merken werden, dass ihnen die Privatsphäre genommen wird. Es gibt ein gewisses Maß an Privatsphäre, das manche Menschen einfach behalten wollen.

Und wenn ich vor allem über, sagen wir mal, die Deutschen sprechen kann, dann denke ich, dass selbst hier eine beträchtliche Anzahl von Menschen sagen wird: Nun, es ist gut, eine digitale Währung der Zentralbank zu haben, die ich verwenden kann. Aber sobald man über die Abschaffung des Bargeldsystems nachdenkt, könnte es ein Problem geben und die Leute wollen das vielleicht nicht.

Ich kann also nicht wirklich sagen, wie sich das alles entwickeln wird. Letztendlich werden die Regierungen vom Volk gewählt. Wahrscheinlich wird es also viel Widerstand geben, wenn man die ganze Privatsphäre wegnimmt, und das könnte mehr Raum für Kryptowährungen schaffen, die sich auf die Privatsphäre konzentrieren.