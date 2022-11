Exklusives Interview: Coinhouse-CEO Nicolas Louvet sagt, die US-Börsenaufsicht SEC sei "dumm", und sieht eine Krypto-Konvergenz mit TradFi



Cryptonews.com sprach mit Nicolas Louvet, dem CEO von Coinhouse, einer der führenden Plattformen für digitale Vermögenswerte in Europa mit 350.000 Kunden.

Das Unternehmen ist eines der wenigen in der Branche, das Beratung mit Brokerage-Dienstleistungen kombiniert.

Das in Paris ansässige Unternehmen begann 2015 als "La Maison du Bitcoin" - ein physischer Treffpunkt für Menschen, die im Bereich Blockchain und Krypto-Assets aktiv sind oder sich dafür interessieren, wo sie Entwicklungen und Trends diskutieren können.

Seitdem hat sich Coinhouse zu einem der angesehensten Kryptounternehmen in Frankreich entwickelt, wo es als erstes von der Autorité des Marchés Financiers reguliert wurde.

Heute bietet Coinhouse Vermögensverwaltungs- und Portfoliodienstleistungen sowie Verwahrungsdienstleistungen, Sparkontenprodukte und Kauf- und Verkaufsdienstleistungen für mehr als 50 Krypto-Assets an.

Der Slogan von Coinhouse lautet "Better Than A CryptoBank", und wie wir im folgenden Interview erfahren werden, sieht sich das Unternehmen als eine neue Art von Finanzinstitut, das zunehmend an der Schnittstelle zwischen DeFi, digitalen Vermögenswerten im weiteren Sinne und dem traditionellen Finanzwesen (TradFi) angesiedelt sein wird.

Im ersten Teil eines umfassenden Gesprächs geht Louvet auf Regulierungen, Stablecoins, die Position Europas in der globalen Branche und die Herausforderungen und Chancen des sogenannten Krypto-Winters ein.

Er bezeichnet die US-Regulierungsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) als "dumm" für ihre kurzsichtige Besessenheit von der Frage, ob es sich bei bestimmten digitalen Vermögenswerten um Wertpapiere handelt, was vielleicht kontrovers ist.

Er beharrt darauf, dass der Weg nach vorne über eine Partnerschaft zwischen den Regulierungsbehörden und den Akteuren der Branche führen muss, um ein transparentes und gleiches Spielfeld zu schaffen, das für die Verbraucher sicher und für alle Institutionen, ob groß oder klein, fair ist.

GM: Sehen Sie den derzeitigen sogenannten Krypto-Winter als ein Ereignis, das sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Plattformen für digitale Vermögenswerte darstellt?

NL: Also ja, Sie haben vollkommen Recht. Die aktuellen Bedingungen auf dem Kryptomarkt sind eine ziemliche Herausforderung, denn sie bedeuten mit Sicherheit einen Rückgang des Volumens, einen Rückgang der Attraktivität für neue Kunden.

Und es bedeutet auch, dass die bestehenden Kunden, oder für einige von ihnen, nicht alle, einen kleinen Verlust in den aktuellen Marktbedingungen.

Einige haben vielleicht nicht wirklich verstanden, dass die Volatilität so hoch sein könnte, und vielleicht müssen sie ihre Vorstellungen von einigen Münzen und Investitionen überdenken - sie können entscheiden, dass einige Projekte wahrscheinlich nicht überleben werden oder als langfristige Beteiligung betrachtet werden sollten.

Nehmen wir zum Beispiel Solana oder Polkadot, die in den letzten Wochen und Monaten in ihrer Bewertung in Frage gestellt wurden, so muss man zuversichtlich sein, dass die Fundamentaldaten des Projekts stark genug sind, um für die Zukunft positiv zu bleiben.

Auch die aktuelle Situation ist eine Herausforderung, nicht nur für Kunden, die neu in Kryptowährungen sind, sondern auch für diejenigen, die investiert haben, weil sie wirklich an Kryptowährungen glauben und nicht nur an eine kurzfristige Gelegenheit.

Und wenn der Preis schnell fällt, werden einige verzweifelt und verkaufen ihre Kryptowährung; sie haben beschlossen, okay, es war nichts für mich, es war ein Fehler.

Diese Kunden lassen sich möglicherweise nur schwer davon überzeugen, auf den Markt zurückzukehren, und sind wahrscheinlich nicht aus den richtigen Gründen in die Kryptowährung eingestiegen.

Wir könnten sagen, dass diejenigen, die wirklich an die Kryptowährung glauben und ein Projekt neu bewerten wollen, eine viel größere Chance für uns darstellen. Sie brauchen eine Menge Informationen, eine Menge Ratschläge, eine Menge Daten, eine Menge Analysen über das Projekt, um wirklich zu verstehen, was die wahrscheinliche Zugkraft und das Interesse an einem Projekt sein wird, was sein innerer Wert ist und so weiter.

Es ist also ein guter Zeitpunkt für eine Investition - eine Gelegenheit, neu zu bewerten und vielleicht zu einer viel niedrigeren Bewertung zu investieren und auch die durchschnittlichen Kosten zu senken.

Bitcoin bei 20.000 Dollar ist jetzt ein guter Einstieg, als er noch über 40.000 Dollar lag.

Nehmen wir zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum: Wenn der Wert von Bitcoin bei über 40.000 $ oder von Ethereum bei 3.000 $ lag und jetzt bei 20.000 $ oder 1.000 $ liegt, ist das ein guter Einstiegspunkt.

Wenn Sie Ihre durchschnittliche Investition senken, können Sie viel mehr Gewinn erzielen, wenn der Markt wieder anzieht.

Für Plattformen mit digitalen Vermögenswerten wie uns ist es auch der richtige Zeitpunkt, um wichtige Entwicklungsinitiativen zu ergreifen, z. B. neue Produkte einzuführen. Wir denken über den nächsten Schritt in unserer Entwicklung nach.

Ich glaube nicht, dass wir bei der derzeitigen Konfiguration von unverbundenen Märkten und Plattformen bleiben werden, mit Aktien und Anleihen dort oder Rohstoffen dort oder was auch immer für ein Vermögenswert es ist; oder mit Krypto auf der einen Seite und dem traditionellen Finanzsystem auf der anderen.

Ich glaube, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um die Konvergenz zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der Finanzierung digitaler Vermögenswerte zu erkunden.

Und bei dieser Konvergenz werden neue Geschäftsmodelle entstehen sowie eine Reihe neuer Dienstleistungen, die benötigt werden.

Hier bei Coinhouse sind wir beispielsweise in der Vermögensverwaltung tätig und haben ein Zahlungssystem entwickelt, mit dem Kryptowährungen in Fiatwährungen umgewandelt werden können - diese Veränderungen haben zur Folge, dass wir besser als eine Kryptobank sind.

Dies ist der richtige Zeitpunkt, um die Zukunft zu gestalten, um die nächsten Schritte vorzubereiten, nämlich die Konvergenz zwischen den beiden Bereichen - digitale Vermögenswerte und traditionelle Finanzen.

Folglich ist es auch ein guter Zeitpunkt, Unternehmen zu kaufen, um neue Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben. Das kann durch Fusionen und Übernahmen geschehen, durch starke Partnerschaften oder durch die Übernahme durch ein anderes Unternehmen. In jedem Fall werden Umstrukturierung und Konsolidierung für die Branche der digitalen Assets wichtig sein.

GM: Glauben Sie, dass Ihre Wurzeln und Ihre starke Position in der europäischen Region Coinhouse in eine gute Position versetzen, wenn es darum geht, die MiCA-Vorschriften (Markets in Crypto Assets) zu meistern?

NL: Auf jeden Fall. Vielleicht bin ich ein wenig arrogant, aber Coinhouse ist wahrscheinlich eines der fortschrittlichsten - wenn nicht sogar das fortschrittlichste - Unternehmen der Welt, was die Einhaltung von Vorschriften angeht.

Wir können sagen, dass wir bei der Schaffung der Krypto-Vorschriften hier in Frankreich mitgeholfen haben - und diese Vorschriften sind streng und werden rigoros angewendet.

Das ist bei dem, was in Asien und den USA passiert, absolut nicht der Fall. Es muss mehr Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden und der Branche geben.

Wie ich schon sagte, sind wir bei Coinhouse wahrscheinlich eines der am stärksten regulierten Unternehmen im Kryptobereich, so dass wir denken, dass wir in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften, wenn Sie so wollen, sehr fortschrittlich sind.

Daher ist es für uns kein Problem, die MiCA-Vorschriften zu erfüllen. Oder die FATF [von der G20 initiierte globale Regulierungsbehörde, die Financial Action Task Force].

GM: Mir ist aufgefallen, dass die französische Regierung Binance sehr entgegenkommt - ist dies also Teil eines allgemeinen Vorstoßes der Regierung, ein Drehkreuz für Kryptowährungen weltweit zu werden?

NL: Wenn die Idee darin besteht, große Unternehmen wie Google oder Amazon oder deren Äquivalent in der neuen Finanzwelt anzuziehen, in der Hoffnung, sie für den französischen oder europäischen Markt zu formen, um die Entwicklung von Arbeitsplätzen zu unterstützen, Steuern zu zahlen und so weiter, dann halte ich das für ein wenig naiv.

Ich habe noch nie erlebt, dass Unternehmen wie Google gerne 50 % Steuern in Frankreich zahlen. Die EU hat große Anstrengungen unternommen, um eine globale Steuer wie die GAFA [eine Sondersteuer in Frankreich, die nur von Google, Apple, Facebook und Amazon gezahlt wird] einzuführen - ohne Erfolg.

Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist.

Wenn der Ansatz jedoch darin besteht, die Entwicklung hier in Europa zu fördern und sicherzustellen, dass sich die US-Großtechnologie an die Vorschriften hält, ist das in Ordnung.

Es ist sinnvoll, zumindest zu versuchen, mit US Big Tech zusammenzuarbeiten und sie in der Nähe zu halten und zu verstehen, was sie tun können.

Was wir also wirklich brauchen, ist, dass die Regeln für alle gleich sind, so dass die kleinen Unternehmen genauso behandelt werden wie die großen.

In der Realität ist das aber in den meisten Bereichen nicht der Fall. Schauen Sie sich beispielsweise die Öl- und Energieindustrie, die Automobilindustrie oder die Pharmaindustrie an - dort besteht immer noch die Gefahr, dass die Großen gewinnen.

Als europäische Bürger müssen wir dafür sorgen, dass es einen fairen Wettbewerb gibt.

GM: Das führt zu meiner nächsten Frage: Ist Europa und die Europäische Union in der Lage, bei der Regulierung von Kryptowährungen weltweit führend zu sein? Kann MiCA ein Vorbild für andere Regionen sein, auch wenn es natürlich Unterschiede zwischen den fortgeschrittenen und den weniger entwickelten Volkswirtschaften gibt, was die Krypto-Regulierung angeht?

NL: Ja und Nein.

Was mir am meisten auffällt, ist die Tatsache, dass die USA, die angeblich eine der pragmatischsten Nationen der Welt sind, in Bezug auf Krypto nicht pragmatisch sind.

Die USA machen wirklich dummes Zeug - zum Beispiel, wie sich die SEC in der Frage verzettelt, ob ein digitaler Vermögenswert ein Wertpapier ist und so weiter.

Ich glaube also, dass wir in Europa immer noch die Möglichkeit haben, mit unserer Vision weltweit führend zu sein. Aber wir müssen den Pragmatismus nicht aus den Augen verlieren.

Wir müssen immer pragmatisch sein. Ich glaube nicht, dass die Menschen in anderen Teilen der Welt unbedingt dem folgen werden, was wir in Europa tun - sie werden pragmatisch sein und das nehmen, was passt.

Es gibt bereits einige globale Organisationen - wie die FATF - die Diskussionen über finanzielle Transparenz, Geldwäschebekämpfung und Regeln zur Bekämpfung des Terrorismus in ihren eigenen Ländern anregen.

Und selbst wenn es bereits Vorschriften gibt, gibt es Unternehmen, die behaupten, dass sie reguliert sind, sich aber nicht so verhalten.

So kann es immer noch vorkommen, dass Menschen bis zu 1.000 Euro in Kryptowährungen investieren, nur weil sie eine E-Mail erhalten und das betreffende Unternehmen sagt, dass es KYC (Know your Customer) betreibt. Ich glaube nicht, dass eine E-Mail KYC ist.

Ja, vielleicht kann die Europäische Union in gewisser Hinsicht die Führung übernehmen, aber die Regierungen der einzelnen Länder haben ihre eigenen Datenschutzgesetze und andere relevante Vorschriften, die sie berücksichtigen werden.

Aber wenn Sie in Europa Handel treiben wollen, müssen Sie natürlich die europäischen Vorschriften einhalten, wie es zum Beispiel bei der DSGVO der Fall ist.

GM: Stablecoins sind ein wichtiger Teil der Infrastruktur des Kryptomarktes - insbesondere in DeFi - und wurden in gewisser Weise als einer der stärksten Sektoren der Branche angesehen - bis Terra in die Luft flog. Was sind Ihre Gedanken dazu und zu den Auswirkungen auf die Branche?

NL: Der Markt und die Branche haben bis zu einem gewissen Grad unter der Situation mit Terra gelitten, aber die Erholung ist im Moment ziemlich deutlich - ein Beispiel dafür ist das USDC-Stablecoin-Projekt von Circle mit der Euro-Stablecard, die sie ein paar Wochen später angekündigt haben.

Und ja, ich denke, dass es immer noch sehr wichtig ist, dass es Stablecoins gibt. Aber diese Probleme, die auftauchen, sollten als die Wachstumsschmerzen gesehen werden, die Teil der Kryptowirtschaft sind.

Was die Frage nach Algorithmen oder Sicherheiten und den Stärken und Schwächen eines Coins betrifft, so hängt viel davon ab, wie ein Stablecoin strukturiert ist und wie gut das Management ist.

Wir sollten nicht vergessen, dass der Erfolg eines Unternehmens nicht nur eine Frage der Technologie ist, sondern auch eine Frage der Menschen, die hinter dem Unternehmen oder Produkt stehen. Was sind ihre Stärken? Die gleichen Fragen müssen wir uns auch stellen, wenn es um Stablecoin-Emittenten geht.

Manchmal sind die Menschen, die hinter einem Projekt stehen, ein wenig "geeky"; leidenschaftliche Menschen, die an ihre Technologie glauben, aber nicht wirklich einen starken Hintergrund in Bezug auf Finanzen haben. Erschwerend kommt hinzu, dass es so einfach ist, über einen ICO Geld zu beschaffen, ohne dass eine Due Diligence durchgeführt wird.

Ich meine, manche Leute sammeln so viel Geld ein und tun nichts. Das Projekt ist schlecht, sie haben keine solide Vision und so weiter. Diese Art von Unternehmen würde zum Beispiel keine Unterstützung von Risikokapital erhalten.

Die Leute wären gefeuert worden. Ich habe 16 Jahre lang im VC-Bereich gearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, dass wir solche schwachen Projekte rausgeschmissen hätten.

Und das habe ich in der Vergangenheit auch getan. Und ich bin mir sicher, dass alle meine VC-Kollegen am Schreibtisch und bei den Risikofonds in der ganzen Welt dasselbe getan hätten. Die Risikokontrolle war bei vielen dieser gescheiterten Stablecoins wie Terra USD sehr amateurhaft. Wir müssen auf diesem Markt noch viel reifer werden.

Wir brauchen vertrauenswürdige Rating-Agenturen für Kryptowährungen, wie Standard and Poor's - unabhängige Leute, die sich wirklich auf ein Projekt konzentrieren können; die sagen können, okay, wir haben das Team interviewt, wir haben mit ihnen diskutiert, wir haben über die Strategie im Detail gesprochen, genau wie ein Unternehmen es tun würde, wenn es an der NASDAQ notieren wollte.

Der CFO des Unternehmens trifft sich also mit einem Analysten und spricht über den Geschäftsplan, die Marktbedingungen, die Finanzdaten, die KPIs und so weiter.

Und wenn die Antworten eines Unternehmens ziemlich schlecht ausfallen, bin ich mir sicher, dass alle Analysten sagen werden: Okay, diese Leute sind absolut nicht glaubwürdig.

Also ja, wir brauchen viel mehr Professionalität in diesem Bereich. Wir müssen auch lernen, was für die traditionelle Finanzindustrie gut ist, und es nachahmen. Und natürlich brauchen wir eine strengere Regulierung.

GM: Glauben Sie also, dass vollständig besicherte Stablecoins ein besseres Angebot und transparenter sind als solche wie Terra USD, die von sehr komplizierten Algorithmen abhängen und letztlich durch eine andere Kryptowährung abgesichert sind?

NL: Nun, auf den ersten Blick mag es toll sein, dass ein Projekt eine Bilanz hat, die zeigt, dass es über Vermögenswerte verfügt, die der Anzahl der im Umlauf befindlichen Token entsprechen, aber was haben sie mit Ihrem Geld gemacht, was sind die Vermögenswerte genau?

Handelt es sich bei den Sicherheiten zum Beispiel um Schrottanleihen? Sehen Sie sich das Problem mit Tether an, seit das Produkt auf den Markt gekommen ist. Nur weil es eine strenge Besicherung gibt, bedeutet das nicht, dass der Stablecoin zwangsläufig stärker sein wird.

Ich komme noch einmal auf die Beziehung zum Team zurück, welche Fähigkeiten es hat und wo die Transparenz liegt.

Wir brauchen verschiedene Arten von Rating-Agenturen und Wirtschaftsprüfern, die sich mit diesen Produkten befassen - warum sind PWC und KPMG nicht dabei und sorgen dafür, dass alles doppelt geprüft wird?

Vielleicht müssen sogar die Europäische Zentralbank oder die US-Notenbank eine Rolle bei der Überwachung und Regulierung von Stablecoins spielen. Davor sollten wir als Branche keine Angst haben.

Dies ist der erste Teil unseres Interviews mit dem CEO von Coinhouse, Nicolas Louvet.