Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson erhält Spende von 1 Million Pfund von thailändischen Krypto-Investor

Boris Johnson, former UK Prime Minister

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson erhielt eine Spende in Höhe von 1 Million Pfund von einem in Thailand ansässigen Kryptowährungsinvestor, wie aus Parlamentsdokumenten hervorgeht.

Aus dem am Freitag, den 13. Januar, veröffentlichten Interessenregister geht hervor, dass Johnsons Unternehmen Boris Johnson Ltd. die Spende von Christopher Harborne erhalten hat. Es zeigte auch, dass Johnson 250.000 Pfund für eine Rede bei dem Blockchain-Unternehmen ParallelChain Lab in Singapur erhielt.

Laut der Nachrichten-Website Protos ist Christopher Harborne ein Pseudonym, das von Chakrit Sakunkrit verwendet wird, einem Digifinex-Anteilseigner, der die Brexit-Kampagne mit 15 Millionen Pfund finanziert hat.

Eine Johnson nahestehende Quelle sagte, das Geld werde zur Unterstützung seiner Aktivitäten als ehemaliger Premierminister verwendet und nicht für eine mögliche erneute Kandidatur für das Amt des Premierministers.

Das Büro war auch sehr darauf bedacht, zwischen Geldern für den ehemaligen Premierminister und Geldern für sein Büro zu unterscheiden. Die Spende von 1 Million Pfund sei für sein Büro bestimmt gewesen und nicht direkt in Johnsons Tasche geflossen, hieß es.

Berichten zufolge hat Boris Johnson seit seinem Rücktritt als Premierminister im Juli 2022 rund 1 Million Pfund mit Reden verdient, und der Chef der Maschinenbaufirma JCB spendete mehr als 20.000 Pfund zur Deckung seiner Hochzeitskosten.