Bitcoin-Jobs: Wie und wo man Jobs findet, die in Bitcoin bezahlt werden

Seit seiner Einführung hat der Bitcoin eine ganze Industrie rund um die digitale Währung hervorgebracht, was zu einem Anstieg der Nachfrage und des Angebots an Bitcoin-Jobs geführt hat. Heutzutage suchen immer mehr Menschen - vor allem Bitcoiner - nach Jobs, die in Bitcoin bezahlt werden, da Bitcoin-Zahlungen Zwischenstationen wie Banken und digitale Zahlungsanbieter überflüssig machen, die in der Regel Gebühren verlangen und Verzögerungen bei der Abwicklung von Transaktionen mit sich bringen.

Wenn Sie sich gefragt haben, wo Sie Jobs finden können, die in Bitcoin bezahlt werden, finden Sie hier einen umfassenden Leitfaden, wie und wo Sie diese finden können.

Jobs, die in Bitcoin bezahlt werden, sind auf dem Vormarsch

Die Bitcoin-Wirtschaft ist in den letzten zehn Jahren enorm gewachsen und hat eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie mit einer hohen Nachfrage nach erfahrenen Bitcoin-Experten geschaffen.

Darüber hinaus erkennen selbst große und etablierte Unternehmen aus Nicht-Tech-Branchen und sogar einige Institutionen des öffentlichen Sektors die Gültigkeit und Langlebigkeit von Bitcoin an und integrieren es als Gehaltsoption für Mitarbeiter.

So kündigte Francis Suarez, der Bürgermeister von Miami, an, dass er sein Gehalt in Bitcoin (BTC) erhalten wird und bot an, willige Mitarbeiter der Stadt auf die gleiche Weise zu bezahlen.

Außerdem sind Zahlungen mit Bitcoin sicher und kostengünstig. Die von Banken und traditionellen Zahlungsanbietern erhobenen Transaktionsgebühren sind viel höher als die von Bitcoin, was ihn zu einer begehrten alternativen Zahlungsmethode macht, insbesondere für grenzüberschreitende Gehaltszahlungen.

Da die weltweit führende digitale Währung immer mehr Akzeptanz als "echte Währung" findet, wird sie auch von Arbeitgebern zunehmend angenommen und für die Bezahlung ihrer Mitarbeiter verwendet.

Wie man Jobs findet, die in Bitcoin bezahlt werden

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Jobs zu finden, die in Bitcoin bezahlt werden, ist die Nutzung der zahlreichen Jobbörsen und Websites, die sich mit Bitcoin-Jobs beschäftigen.

Neben reinen Bitcoin-Stellenbörsen wie Bitcoin Jobs und Krypto-Stellenbörsen, die Stellenangebote in der gesamten Krypto-Branche auflisten, können Sie Bitcoin-Jobs auch auf traditionellen Tech- und Finanz-Jobbörsen wie AngelList oder in sozialen Medien finden. Der Subreddit r/Jobs4Bitcoins zum Beispiel ist seit einigen Jahren eine hervorragende Quelle für Bitcoiner, die nach Bitcoin-Jobs suchen.

Sie können auch lokalen Bitcoin-Communities oder den Communities von Bitcoin-Unternehmen beitreten, für die Sie gerne arbeiten würden, um einen Fuß in die Tür eines Bitcoin-Startups zu bekommen.

Während es Bitcoin-spezifische technische Rollen gibt, die Unternehmen suchen, wie zum Beispiel Lightning Network Entwickler, gibt es auch traditionelle Rollen, wie Buchhalter, Steuerberater, Anwälte und Vermarkter, die für Bitcoin bei den führenden Unternehmen der Branche arbeiten können.

Welche Rollen suchen Bitcoin-Unternehmen zu besetzen?

Es gibt viele Stellen, die von Bitcoin-Unternehmen ständig gesucht werden. Lassen Sie uns einen Blick auf einige der häufigsten werfen.

Social Media Manager

Social Media Manager sind für die Überwachung der Social-Media-Plattformen von Unternehmen zuständig. Ihre Aufgaben reichen von der Erstellung von Inhalten und der Planung von Beiträgen bis hin zur Entwicklung neuer Social-Networking-Strategien, die bei der Markenwerbung helfen.

Im Laufe der Jahre haben sich die sozialen Medien zu einem wichtigen Marketinginstrument für Bitcoin-Unternehmen entwickelt, was die Position des Social Media Managers zu einer begehrten Position macht. In den USA liegt das durchschnittliche Jahresgehalt von Social Media Managern bei etwa 71.000 Dollar.

Produktmanager

Produktmanager helfen bei der Identifizierung von Verbraucherbedürfnissen, die ein bestimmtes Produkt erfüllen soll. Produktmanager sind für die Festlegung der Richtung verantwortlich, die ein Produkt durch umfassende Forschung, Prioritätensetzung, Ausrichtung und Festlegung von Visionen nimmt.

Je nach Unternehmen arbeiten Produktmanager mit anderen Personen und Teams zusammen, um sicherzustellen, dass ein Bitcoin-Produkt oder eine Bitcoin-Dienstleistung mit den erforderlichen Funktionen auf den Markt kommt. Das durchschnittliche Jahresgehalt für einen Job im Produktmanagement liegt bei etwa 111.000 Dollar.

Grafikdesigner

Grafikdesigner erstellen visuelle Konzepte, die Ideen und Markenbotschaften an die Öffentlichkeit vermitteln. Grafikdesigns können von Hand oder mit spezieller Computersoftware erstellt werden, um den Verbrauchern informative und fesselnde Konzepte zu vermitteln. In den USA verdienen Grafikdesigner im Median etwa 52.000 Dollar pro Jahr.

Bitcoin-Entwickler

Viele Bitcoin-Unternehmen sind technologieorientiert, was bedeutet, dass sie Lösungen im Zusammenhang mit Bitcoin entwickeln. Beispiele hierfür sind Börsen, On-Ramps, Zahlungsanbieter usw. In jedem dieser Unternehmen gibt es einen Bedarf an Entwicklern, die den Bitcoin-Code verstehen. Wenn das nach Ihnen klingt, dann halten Sie Ausschau nach Bitcoin-Unternehmen, die Entwickler einstellen. Sie könnten ein jährliches Mediengehalt von $111.190 verdienen.

Wo man Jobs in Bitcoin findet: Top Bitcoin Job Boards

Werfen wir nun einen Blick auf einige der beliebtesten Jobbörsen für Bitcoin-Jobs.

Bitcoiner-Jobs

Bitcoiner Jobs ist eine führende Karriereseite, die dabei hilft, Jobs bei Bitcoin-Unternehmen zu finden und gleichzeitig Arbeitgebern zu helfen, sich mit Bitcoinern zu vernetzen und offene Stellen zu besetzen. Die Jobbörse arbeitet derzeit mit über 30 Bitcoin-Unternehmen zusammen, und Sie müssen nur ein Profil für Arbeitssuchende erstellen, um die neuesten Bitcoiner-Jobs direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten.

Proof of Talent

Die 2019 gegründete Jobbörse Proof of Talent arbeitet als Recruiting-Firma für Unternehmen aus dem Krypto-Sektor. Sie rühmt sich derzeit einer Arbeitsbeziehung mit über 20 Bitcoin-Unternehmen, denen sie hilft, die für ihr Wachstum erforderlichen Talente zu finden.

Die Vision von Proof of Talent ist es, der Knotenpunkt zwischen qualifizierten Fachkräften und innovativen Bitcoin-Unternehmen zu werden. Das Unternehmen erreicht sein Ziel, indem es eine Person nach der anderen einstellt und so das exponentielle Wachstum der Bitcoin-Industrie fördert.

CryptoJobs

CryptoJobs ist eine führende Jobbörse mit einer Gemeinschaft von über 40.000 Krypto-Nutzern. Laut ihrer Website ist es ihre Mission, eine dezentralere Welt zu schaffen, indem sie fähige Personen mit den besten Bitcoin-bezogenen Projekten verbinden. Ihre Website verfügt über eine einfache Schnittstelle, die für Arbeitssuchende und Arbeitgeber leicht zu bedienen ist.

AngelList

AngelList arbeitet mit über 26.000 Bitcoin-Unternehmen zusammen, sowohl mit Startups als auch mit etablierten Unternehmen. Die Plattform verfügt über besondere Merkmale, die sie von anderen Jobbörsen abheben. Erstens können Sie über die Plattform direkt mit Arbeitgebern in Kontakt treten, ohne dass ein Personalvermittler eingeschaltet wird. Darüber hinaus können Sie Ihre Gehaltsvorstellungen im Voraus angeben. Die Plattform macht Ihr Profil außerdem nur für Personen sichtbar, die in den Kategorien suchen, für die Sie sich beworben haben.

Mit der weiteren Verbreitung von Bitcoin als Zahlungsmittel auf der ganzen Welt wird es immer mehr Jobs geben, die mit der digitalen Währung bezahlt werden. Wenn Sie in die Bitcoin-Branche einsteigen oder einen Job finden möchten, der außerhalb der Bitcoin-Branche in Bitcoin bezahlt wird, sind die in diesem Leitfaden aufgeführten Jobbörsen wahrscheinlich ein guter Anfang.